कांकेर में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग, निजीकरण का विरोध, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन, लैब एचएलएल कंपनी को सौंपने और अमृत फार्मेसी संचालन पर जताई चिंता
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 8:33 PM IST
कांकेर: शहर में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. जिला अस्पताल से रैली निकालकर कर्मचारी कलेक्टोरेट पहुंचे. यहां मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम SDM को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने सहित वेतनमान और भर्ती से जुड़ी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.
सालों से लंबित मांगें
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष चन्द्रहास नाग के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी जिला अस्पताल परिसर में एकत्र हुए. सभा के बाद सभी कर्मचारी रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे. संघ ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश है.
आउटसोर्सिंग, निजीकरण बंद करने जैसी मांग
ज्ञापन में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने, समय पर पदोन्नति, समान कार्य के लिए समान वेतन, रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाने और स्वास्थ्य संस्थानों में आवास और कई भत्तों की मांग की गई. संघ ने स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की भी मांग उठाई.
लैब निजीकरण पर जताई चिंता
संघ ने स्वास्थ्य विभाग की लैब एचएलएल कंपनी को सौंपने और अमृत फार्मेसी संचालन को लेकर भी चिंता जताई. कर्मचारियों का कहना है कि इससे विभाग के निजीकरण का खतरा बढ़ेगा और कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित होगा. साथ ही उन्होंने हेल्थ सेक्टर में पंजीयन की अनिवार्यता बनाए रखने, स्वास्थ्य आयोग के गठन और जीवनदीप समिति के कर्मचारियों के लिए एक समान मानदेय नीति लागू करने की मांग भी की. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा.