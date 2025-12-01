ETV Bharat / state

कांकेर जिले में स्वास्थ्य से जुड़े 179 पदों पर संविदा भर्ती, ANM, नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथैरेपिस्ट जैसे पद

कांकेर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जिला उत्तर बस्तर कांकेर में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती निकली है. ANM, नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथैरेपिस्ट समेत स्वास्थ्य से जुड़े अलग-अलग पदों के कुल 179 भर्ती निकली है. इन पदों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से 11 दिसंबर 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं.

कैसे करें आवेदन: उम्मीदवार को अपना आवेदन स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय, कांकेर में जमा करना होगा. सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन के साथ एक बंद लिफाफे में जमा करनी होगी.