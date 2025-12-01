ETV Bharat / state

कांकेर जिले में स्वास्थ्य से जुड़े 179 पदों पर संविदा भर्ती, ANM, नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथैरेपिस्ट जैसे पद

कांकेर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय से ये विज्ञापन निकला है.

KANKER NHM RECRUITMENT 2025
कांकेर जिले में स्वास्थ्य से जुड़े 179 पदों पर संविदा भर्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 2:17 PM IST

कांकेर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जिला उत्तर बस्तर कांकेर में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती निकली है. ANM, नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथैरेपिस्ट समेत स्वास्थ्य से जुड़े अलग-अलग पदों के कुल 179 भर्ती निकली है. इन पदों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से 11 दिसंबर 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं.

कैसे करें आवेदन: उम्मीदवार को अपना आवेदन स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय, कांकेर में जमा करना होगा. सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन के साथ एक बंद लिफाफे में जमा करनी होगी.

प्रमुख पद, संख्या और वेतनमाह

  • 2nd ANM (NHM)- 12 पद (केवल महिला उम्मीदवारों के लिए), ₹12,000 प्रति माह
  • नर्सिंग ऑफिसर (NHM)- 39 पद, ₹16,500 प्रति माह
  • सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (NMHP)- 1 पद, ₹31,500 प्रति माह
  • नर्सिंग ऑफिसर (NMHP)- 1 पद
  • लेब्रोटरी टेक्नीशियन (DPHL/IDSP)- 4 पद- ₹14,000 प्रति माह
  • OT टेक्नीशियन (NHM)- 2 पद
  • फिजियोथैरेपिस्ट (NHM)- 8 पद, ₹18,000 प्रति माह
  • डेंटल असिस्टेंट (NOHP)- 2 पद, ₹12,000 प्रति माह
  • MO– AYUSH (पुरुष, RBSK)- 2 पद, ₹25,000 प्रति माह
  • ANM (RBSK)- 6 पद (केवल महिला उम्मीदवारों के लिए)
  • फार्मासिस्ट (RBSK) – 3 पद
  • स्टाफ नर्स (NRC)- 12 पद
  • कुक, केयर टेकर (NRC)- 2 पद, ₹8,800 – ₹12,000 प्रति माह
  • स्टाफ नर्स (SNCU) – 3 पद
  • स्टाफ नर्स (NBSU) – 8 पद
  • काउंसलर (NHM) – 3 पद
  • Clinical Psychologist (NMHP) – 1 पद, ₹31,500 प्रति माह
  • सोशल वर्कर (NMHP)- 1 पद, ₹22,000 प्रति माह
  • काउंसलर (Blood Bank)- 1 पद, ₹12,000 प्रति माह
  • नर्सिंग ऑफिसर, ICU – 2 पद
  • वार्ड असिस्टेंट (NMHP) – 1 पद
  • सपोर्ट स्टाफ (ICU) – 8 पद
  • सिक्योरिटी गार्ड (ICU) – 4 पद
  • नर्सिंग ऑफिसर (NUHM) – 1 पद

शैक्षणिक योग्यता

  • ANM पदों के लिए 12वीं पास + ANM कोर्स + CG Nursing Council में पंजीयन जरूरी है.
  • नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के लिए B.Sc Nursing / Post Basic B.Sc Nursing / GNM + CG Nursing Council में पंजीयन
  • सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए M.Sc Psychiatric Nursing या B.Sc Nursing + Diploma in Psychiatric Nursing + 2 वर्ष अनुभव
  • लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं (बायोलॉजी) + BMLT/DMLT/Paramedical कोर्स + पंजीयन
  • OT टेक्नीशियन के लिए 12वीं (बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स) + OT Technician कोर्स + पंजीयन
  • फिजियोथैरेपिस्ट के लिए BPT (Bachelor of Physiotherapy)
  • डेंटल असिस्टेंट- 12वीं पास + Dental College/Clinic में अनुभव
  • MO AYUSH- BHMS/BAMS/BUMS डिग्री + पंजीयन
  • फार्मासिस्ट- Diploma/Degree in Pharmacy + CG Pharmacy Council पंजीयन
