कांकेर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, इमारती लकड़ियों का जखीरा बरामद, आधुनिक मशीनों से चल रही थी कटाई
कांकेर वन विभाग के एसडीओ ये पता लगा रहे हैं कि लकड़ियां कहां से काटकर लाई गई हैं. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 7:47 PM IST
कांकेर: वन परिक्षेत्र सरोना अंतर्गत ग्राम कुम्हानखार में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से इमरती लकड़ी का जखीरा बरामद किया. तलाशी के दौरान 68 नग सीवान (इमरती लकड़ी) जब्त की गई है, जिसकी कुल मात्रा 0.757 घन मीटर बताई गई है. जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत करीब 85 हजार रुपये आंकी गई है. वन विभाग को ग्राम कुम्हानखार निवासी गंगाराम निषाद (पिता कार्तिक) के घर में अवैध रूप से इमारती लकड़ी का भंडारण किए जाने की सूचना मिली थी.
कांकेर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई
सूचना के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारी सरोना ने सर्च वारंट प्राप्त किया और वन विभाग की टीम ने आज सुबह घर की तलाशी ली. कार्रवाई के दौरान पंच, सरपंच, ग्रामीणों और पुलिस की मौजूदगी में लकड़ी बरामद की गई. गांव वालों के मुताबिक संबंधित व्यक्ति पेशे से बढ़ई का काम करता है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से लकड़ी का चिरान करता है. जांच के दौरान घर की बाड़ी के बाहर लकड़ी काटे जाने के साक्ष्य भी सामने आए हैं. हालांकि, बरामद लकड़ी कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कोई अवैध कटाई या परिवहन का मामला है या नहीं, इसकी जांच वन विभाग कर रहा है.
फिलहाल वन विभाग लकड़ी के स्रोत और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटा है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इतनी बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी कहां से लाई गई थी और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी: जेएस मरावी, एसडीओ, वन विभाग, कांकेर
वन परिक्षेत्र सरोना के ग्राम कुम्हानखार का मामला
कांकेर वन विभाग के एसडीओ जेएस मरावी ने कहा, ''अवैध रूप से काष्ठ भंडारण की सूचना मिलने पर सर्च वारंट के जरिए कार्रवाई की गई है. तलाशी में 68 नग सीवान की लकड़ी मिली है, जिसकी कुल मात्रा 0.757 घन मीटर है. वन क्षेत्रों में नियमित गश्त की जा रही है और अवैध कटाई तथा बिना अनुमति इमारती लकड़ी के परिवहन के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है.''
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