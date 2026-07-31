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कांकेर में क्षतिग्रस्त पुल बना मुसीबत, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग

जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पानी का तेज बहाव और टूटे पुल से बढ़ी चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: जिले के चारामा विकासखंड के ग्राम हाराडुला में महानदी पर बना पुल पिछले करीब एक साल से क्षतिग्रस्त है. ग्रामीणों के अनुसार अवैध रेत खनन और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल को नुकसान पहुंचा है. समय के साथ पुल का टूटा हिस्सा और धंसता जा रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुल के दोनों ओर रेलिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, ताकि लोग आना-जाना ना करें लेकिन लोग लापरवाही करते हुए अब भी पुल से गुजर रहे हैं.

महानदी का बढ़ता जलस्तर

यह पुल कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. इसके क्षतिग्रस्त होने से आसपास के लोगों, किसानों और विद्यार्थियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बरसात में महानदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण पुल के और अधिक क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है.

दोनों ओर रेलिंग और चेतावनी बोर्ड के बावजूद पुल से गुजर रहे लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जान जोखिम में डाल कर पार करने की मजबूरी

बीते दिनों हुई तेज बारिश के कारण जिले में नदी, नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है. ऐसे में इस पुल के गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है. इसके बावजूद लोग इस पुल को पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं.

बारिश समाप्त होते ही पुल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा, प्रशासन इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है, ताकि लोगों को जल्द सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके.- भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी

कांकेर में क्षतिग्रस्त पुल बना मुसीबत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टेंडर प्रक्रिया जारी होने का हवाला

इस मामले में जिला प्रशासन का कहना कि हाराडुला पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, आगामी समय में काम पूरा कर लिया जाएगा, पुल की स्तिथि ठीक नहीं है, अगर लोग आना जाना कर रहे हैं तो यह बड़ी लापरवाही हो सकती है, हम कर्मचारी भेज कर वहां आवाजाही पर अंकुश लगाएंगे.