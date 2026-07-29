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कांकेर के केवटी लैंपस में खाद वितरण में कथित अव्यवस्था को लेकर किसानों का चक्का जाम

किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ किसानों को देर रात खाद बांटा गया.

FERTILIZER DISTRIBUTION KANKER
कांकेर जाम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 2:03 PM IST

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कांकेर: कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम केंवटी लैम्प्स में रासायनिक खाद वितरण में कथित अव्यवस्था को लेकर मंगलवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. समय पर खाद नहीं मिलने और रात में चुनिंदा किसानों को खाद बांटे जाने के आरोप के बाद किसानों ने भानुप्रतापपुर–अंतागढ़ मुख्य मार्ग पर करीब ढाई घंटे तक चक्काजाम कर दिया.

कुछ ही लोगों को खाद बांटने का किसानों का आरोप

बड़ी संख्या में किसान केंवटी लैम्प्स के सामने एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों का कहना था कि वे पिछले पांच दिनों से डीएपी सहित अन्य रासायनिक खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. आरोप है कि सोमवार देर रात प्रभावशाली लोगों के फोन आने पर चुनिंदा किसानों को खाद वितरित कर दिया गया, जिससे अन्य किसानों में नाराजगी फैल गई.

कांकेर में किसानों का चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

30 से 35 किसानों को रात 12 बजे तक खाद दिया गया. ये कौन सा नियम है -नरेश देव नरेटी, किसान

बार बार खाद के लिए चक्कर लगवाते है -आत्मा सलाम, किसान

किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता. किसी बड़े नेता के माध्यम से रात को फोन कर रात 12 बजे खाद बांटा जाता है. सरकार से अपील है कि किसानों को समय पर खाद उपसब्ध कराया जाए-मिन्दी सोनवानी, कांग्रेसी नेता

तहसीलदार ने किसानों का खत्म कराया चक्काजाम

चक्काजाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार कुलदीप ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से खाद वितरण कराने तथा जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद करीब ढाई घंटे से जारी चक्काजाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो गया.

irregularities in fertilizer distribution
किसानों का चक्का जाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुलदीप ठाकुर, तहसीलदार, भानुप्रतापपुर ने कहा कि किसानों का आरोप था कि शाम 5 बजे के बाद भी खाद बांटा गया. जो किसान लाइन में लगे थे उन्हें देर रात खाद बांटा गया. समिति को समय पर खाद बांटने को लेकर निर्देशित किया गया, किसानों को भी समय पर खाद लेने को कहा गया है. खाद की कमी को लेकर तहसीलदार ने कहा कि प्रबंधक से बात हो गई है, जैसे ही खाद सोसायटी में आएगा, किसानों को बांटा जाएगा.

FERTILIZER DISTRIBUTION KANKER
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