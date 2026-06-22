ETV Bharat / state

नया सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूल भवन का निर्माण अधूरा, कांकेर में एक ग्रामीण के घर में पढ़ने को मजबूर छात्र

एक साल से कांकेर के बाबूदबेना गांव में स्कूल ही नहीं मिड-डे मील भी घर में बन रहा, ठेकेदार से जवाब तलब का आश्वासन

kanker Education Issue, School in Home
घर में चल रहा सरकारी स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: कई प्रयासों के बाद भी जिले में शिक्षा की स्थिति दयनीय है. कहीं जर्जर भवन में स्कूले लग रहा है, तो कहीं भवन ही नहीं है. ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से महज 23 किमी दूर बाबूदबेना गांव का है. जहां प्राथमिक स्कूल भवन अत्यधिक जर्जर होने के कारण वर्तमान में स्कूल गांव के एक ग्रामीण के घर में पिछले सत्र से स्कूल संचालित हो रहा है.

नया सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूल भवन का निर्माण अधूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिड-डे मील भी घर में बन रहा

स्कूल ही नहीं ग्रामीण का घर मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है. शिक्षकों का ऑफिस भी उसी घर में संचालित हो रहा है. बेहतर शिक्षा के लिए सरकार स्कूल चलो अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, मध्याह्न भोजन जैसी अनेक योजनाएं और अभियान चला रही है. लेकिन अभी भी कई स्कूलों का बुरा हाल है.

kanker Education Issue, School in Home
कहीं जर्जर भवन में स्कूले लग रहे, तो कहीं भवन ही नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण ने की खुद पहल

शिक्षक बताते हैं कि भवन जर्जर हो गया है. बच्चे एक साल से रंगमंच में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे. लेकिन बरसात में दिक्कत हो रही थी. इस पर गांव के एक ग्रामीण ने पहल करते हुए अपने खाली पक्के मकान को स्कूल संचालित करने दे दिया. अभी वर्तमान में नए भवन की स्वीकृति मिलने के बाद स्कूल बनना शुरू हो गया है. लेकिन वह कब पूरा होगा पता नहीं, तब तक बच्चों को इसी ग्रामीण के घर में बैठकर पढ़ना होगा.

अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. ठेकेदार से निवेदन है कि जल्दी बना के दे नहीं तो बरसात में और परेशानी होगी- देवचंद साहू, वार्ड पंच

kanker Education Issue, School in Home
कांकेर में एक ग्रामीण के घर में पढ़ने को मजबूर छात्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एडमिशन में भी परेशानी

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में स्कूल का निर्माण बारिश के मौसम में लेटलतीफी के साथ शुरू किया गया. इसका असर स्कूल की दर्ज संख्या में भी देखने को मिल रहा है. अभिभावक इस स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटा कर टीसी निकलवा कर दूसरे स्कूल में दाखिला करवाने मजबूर हैं.

kanker Education Issue, School in Home
नया सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूल भवन का निर्माण अधूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल्द कार्रवाई का आश्वासन

वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांकेर जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी का कहना है कि अगर पूर्व में कार्य आदेश जारी किया गया है लेकिन अगर कार्य पूरा नहीं हो पाया है, कार्य में देरी हो रही है तो ठेकेदार से जवाब तलब किया जाएगा और निर्देशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाए. बच्चों की शिक्षा बाधित न हो.

एक्शन मोड में दो 'कलेक्टर मैडम', कोरिया में प्रिंसिपल की ली 'क्लास', MCB में समीक्षा बैठक लेकर लगाई फटकार
धमतरी स्कूल बस फिटनेस टेस्ट, जांच में 14 वाहन फेल, प्रशासन ने वसूला 12 हजार जुर्माना
कचरा शेड में संवर रहा नौनिहालों का भविष्य, खतरनाक जर्जर स्कूल भवन की अब तक नहीं हुई मरम्मत

TAGGED:

KANKER EDUCATION ISSUE
EDUCATION SYSTEM ISSUE
स्कूल भवन का निर्माण अधूरा
घर में चल रहा सरकारी स्कूल
SCHOOL IN HOME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.