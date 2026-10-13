कांकेर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पर रहेगा प्रतिबंध, शांति समिति का फैसला
कांकेर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की मीटिंग हुई. जिला प्रशासन ने डीजे पर प्रतिबंध का फैसला लिया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 8:28 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर में आगामी दुर्गा विसर्जन को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. इस मीटिंग में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक में ध्वनि प्रदूषण और आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा दुर्गा पंडाल समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने पर भी चर्चा हुई.
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर मीटिंग
कांकेर में आगामी दुर्गा विसर्जन और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. इसे लेकर जिला पंचायत कांकेर के सभागृह में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में कांकेर विधायक आसाराम नेताम, कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी निखिल राखेचा के साथ कई अधिकारियों और समाज प्रमुखों ने हिस्सा लिया.
ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठा
बैठक के दौरान दुर्गा विसर्जन में डीजे के उपयोग का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. उपस्थित लोगों ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए डीजे पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी. इस पर चर्चा के बाद जिले में डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया.
इसके अलावा धार्मिक आयोजनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया गया. प्रशासन की ओर से दुर्गा पंडाल समितियों और आयोजनकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देने पर भी चर्चा हुई, ताकि विसर्जन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे. जिससे किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो.