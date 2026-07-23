राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में कांकेर की डीएसपी कविता ध्रुवे ने जीता स्वर्ण पदक, लगातार दूसरी बार बनी राष्ट्रीय चैंपियन
कांकेर की महिला पुलिस अधिकारी का कमाल, शिलांग में आयोजित चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, SP निखिल कुमार राखेचा ने दी बधाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 1:12 PM IST
कांकेर: 14वीं सीनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप-2026 में कांकेर जिले की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है. मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित चैंपियनशिप में डीएसपी कविता धुर्वे ने शानदार प्रदर्शन किया और मास्टर्स 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया. इस उपलब्धि से कांकेर, बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है.
लगातार दूसरी बार बनीं राष्ट्रीय चैंपियन
6 से 8 जुलाई तक शिलांग में आयोजित 14वीं सीनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप-2026 में कांकेर की महिला पुलिस अधिकारी कविता धुर्वे ने हिस्सा लिया था. मास्टर्स 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर वह लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनी हैं. वहीं प्रतियोगिता में कांकेर-बस्तर की बेटियों ने दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.
SP ने दी बधाई
पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा ने डीएसपी कविता धुर्वे को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिलती है. उन्होंने कहा कि कांकेर पुलिस खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
खिलाड़ियों की यह सफलता जिले के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास देगी.- निखिल कुमार राखेचा, पुलिस अधीक्षक
कांकेर पुलिस ने जिलेवासियों की ओर से डीएसपी कविता धुर्वे को स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है.