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कांकेर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक, ग्रामीणों की शिकायत के बाद निलंबित

कांकेर: जिले में फिर शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति सामने आई है. नरहरपुर विकासखंड के गांव मर्रामपानी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला डोकरानाला में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा. हालांकि मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

मामला सोमवार का है जब ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो प्रधान पाठक शोभाराम ध्रुव कथित रूप से नशे की हालत में मिले. ग्रामीणों ने उनका वीडियो बनाकर शिक्षा विभाग को शिकायत भेजी. ग्रामीणों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान प्रधान पाठक ने शराब पीने की बात भी स्वीकार की. वीडियो में वे स्कूल परिसर और कक्षा के भीतर दिखाई दे रहे हैं.

आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं

डोकरानाला का यह प्राथमिक स्कूल जंगल क्षेत्र में स्थित है, जहां आदिवासी पारधी समाज के बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल में केवल चार बच्चे दर्ज हैं, जबकि तीन शिक्षक पदस्थ हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि नियमित पढ़ाई नहीं होती और पहले भी बच्चों से पानी भरवाने जैसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं. घटना के बाद पालकों से पंचनामा तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया.

निलंबन की कार्रवाई

इस मामले पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद ने बड़ी कार्रवाई की. प्रधान पाठक शोभाराम ध्रुव को कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा निर्धारित किया गया है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई हुई है.