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तीन गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा, कांकेर जिला अदालत का फैसला

गांजा तस्करी केस में कांकेर जिला अदालत का फैसला ( ETV BHARAT )

कांकेर: छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार गांजा तस्करी के केस में कार्रवाई कर रही है और उसे कोर्ट में पेश कर रही है. गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कांकेर की जिला अदालत ने बुधवार को सुनवाई की. इस केस में अदालत ने तीन गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने यह फैसला सुनाया. शासन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक कुबेर जैन ने पैरवी की.

साल 2021 के केस में सजा 2 दिसंबर 2021 को तीनों आरोपियों को 55 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था. मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने तीनों गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.