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तीन गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा, कांकेर जिला अदालत का फैसला

कांकेर की जिला अदालत ने गांजा तस्करी के केस में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है. सुशील सलाम की रिपोर्ट

Kanker District Court
गांजा तस्करी केस में कांकेर जिला अदालत का फैसला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2026 at 9:37 PM IST

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कांकेर: छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार गांजा तस्करी के केस में कार्रवाई कर रही है और उसे कोर्ट में पेश कर रही है. गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कांकेर की जिला अदालत ने बुधवार को सुनवाई की. इस केस में अदालत ने तीन गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने यह फैसला सुनाया. शासन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक कुबेर जैन ने पैरवी की.

साल 2021 के केस में सजा

2 दिसंबर 2021 को तीनों आरोपियों को 55 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था. मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने तीनों गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

साल 2021 के मामले में सजा

अभियोजन के अनुसार, 2 दिसंबर 2021 को चारामा के कोरर चौक में पुलिस ने गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान राजेश राजपूत, निवासी सीहोर के रूप में हुई. दूसरे आरोपी की पहचान नीलेश शर्मा और तीसरे आरोपी की पहचान पवन पाल निवासी रायसेन के रूप में हुई. तीनों के पास अलग-अलग बैग में कुल 55 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 20(बी) के तहत केस दर्ज किया. उसके बाद यह केस कोर्ट में पेश किया गया. 5 साल तक अदालत में केस चला. उसके बाद 14 अक्तूबर 2026 को तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया है और सजा का ऐलान किया.

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