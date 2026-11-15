धान खरीदी: कांकेर में उपार्जन केंद्र से खास रिपोर्ट, पूजा-अर्चना के बाद किसानों ने बेचना शुरू किया धान
जिले के सभी 163 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था शुरू कर दी गई है. संवाददाता सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 5:33 PM IST
कांकेर. प्रदेशभर में धान खऱीदी शुरू हो गई है, कांकेर जिले में भी धान खरीदी के पहले दिन किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला. जिला मुख्यालय से लगे ग्राम अलनियापारा धान खरीदी केंद्र में किसानों ने परंपरा के अनुसार तराजू और धान की बालियों की विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई और किसानों ने अपनी उपज बेचना शुरू किया. ETV भारत की टीम ने उपार्जन केंद्र का जायजा लिया, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
कुछ अहम आंकड़े
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए इस बार कांकेर जिले में कुल 1 लाख 3 हजार 576 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है. इनमें 3 हजार 268 नए किसान भी शामिल हैं. किसानों की सुविधा को देखते हुए जिले में कुल 163 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 14 नवीन खरीदी केंद्र भी शामिल हैं. वहीं खरीदी के पहले दिन जिले के 97 उपार्जन केंद्रों में धान बेचने के लिए 195 टोकन जारी किए गए हैं.
बारदाने की व्यवस्था
धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने बारदाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है. विभाग के अनुसार जिले में अनुमानित 28 हजार 920 गठान बारदाने की आवश्यकता है. वहीं अवैध धान परिवहन और बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए 8 उड़नदस्तों का गठन किया गया है. इनमें 7 ब्लॉक स्तरीय और एक जिला स्तरीय टीम शामिल है, जो धान खरीदी के दौरान लगातार निगरानी करेगी.
कलेक्टर कर चुके निरीक्षण
खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रभारी कलेक्टर हरेश मंडावी भी पहले ही खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए.
मौसम की मार के चलते खेती-किसानी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. फसल भी प्रभावित हुई है. ऐसे में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से राहत है. व्यवस्था भी ठीक लग रही है.- किसान गंगाराम साहू
फिलहाल जिले के सभी 163 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था शुरू कर दी गई है. अब किसान निर्धारित तारीख और टोकन के अनुसार अपनी उपज बेच सकेंगे. प्रशासन का दावा है कि खरीदी प्रक्रिया के दौरान सभी केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो.