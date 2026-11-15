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धान खरीदी: कांकेर में उपार्जन केंद्र से खास रिपोर्ट, पूजा-अर्चना के बाद किसानों ने बेचना शुरू किया धान

पूजा-अर्चना के बाद किसानों ने बेचना शुरू किया धान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. प्रदेशभर में धान खऱीदी शुरू हो गई है, कांकेर जिले में भी धान खरीदी के पहले दिन किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला. जिला मुख्यालय से लगे ग्राम अलनियापारा धान खरीदी केंद्र में किसानों ने परंपरा के अनुसार तराजू और धान की बालियों की विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई और किसानों ने अपनी उपज बेचना शुरू किया. ETV भारत की टीम ने उपार्जन केंद्र का जायजा लिया, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

धान खरीदी: कांकेर में उपार्जन केंद्र से खास रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कुछ अहम आंकड़े खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए इस बार कांकेर जिले में कुल 1 लाख 3 हजार 576 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है. इनमें 3 हजार 268 नए किसान भी शामिल हैं. किसानों की सुविधा को देखते हुए जिले में कुल 163 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 14 नवीन खरीदी केंद्र भी शामिल हैं. वहीं खरीदी के पहले दिन जिले के 97 उपार्जन केंद्रों में धान बेचने के लिए 195 टोकन जारी किए गए हैं.