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कांकेर के देवडोंगर गांव में पुल ढहने से लोग परेशान, 6KM घूमकर स्कूल जा रहे बच्चे और किसान, कलेक्टर से की शिकायत

कांकेर: जिले में पिछली दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब ग्रामीण इलाकों में लोगों की परेशानियां सामने आने लगी हैं. जिले के कई ग्रामीण इलाकों में पुल क्षतिग्रस्त होने या ढहने से आवागमन प्रभावित है. ऐसा ही मामला नरहरपुर क्षेत्र के ग्राम देवडोंगर से भी सामने आया.

पुलिया टूटने के कारण स्कूली बच्चों और किसानों समेत ग्रामीणों को करीब 6 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा है. इससे परेशान ग्रामीणों ने जनदर्शन में पहुंचकर प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी और स्थायी पुल निर्माण की मांग की है.

दुधावा जलाशय के पास बसा है गांव

नरहरपुर क्षेत्र के ग्राम देवडोंगर में बाढ़ के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दुधावा जलाशय के नीचे बसे इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पुलिया तेज बहाव में ढह गई है. पुलिया टूट जाने से गांव का सीधा संपर्क प्रभावित हो गया है और ग्रामीणों को आवागमन के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है. पुलिया नहीं होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है.

नदी पार करना मुश्किल

ग्रामीणों का कहना है कि दुधावा बांध से पानी छोड़े जाने और बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाता है. ऐसे में नदी पार करना बेहद मुश्किल हो जाता है. पुलिया टूट जाने से बच्चों की पढ़ाई के साथ ही खेती-किसानी और ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो रहा है. समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और प्रशासन से खजरावन से देवडोंगर मार्ग पर करीब 300 मीटर लंबे और बड़े पुल के निर्माण की मांग की.

कलेक्टर ने दिए स्थल निरीक्षण के निर्देश

मामले को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि दुधावा बांध से छोड़े गए पानी और भारी बारिश के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है. जनदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण इस समस्या को लेकर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि सड़क कांकेर जिले में आती है, जबकि संबंधित जल संसाधन विभाग धमतरी में है.

मैंने अभी जल संसाधन अधिकारियों से वहां का जायजा और आकलन करने कहा है. आगे कैसे व्यवस्था होगी बजट कहां से आएगा उसकी व्यवस्था की जा रही है- कुंदन कुमार, कलेक्टर कांकेर

कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और एसडीएम को प्रभावित स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही क्षति का आकलन कर एस्टिमेट तैयार करने को कहा गया है. कलेक्टर के मुताबिक आगे के कार्य और बजट की व्यवस्था की जा रही है.