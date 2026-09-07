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70 करोड़ की ठगी, 500 लोगों से धोखाधड़ी, अंतागढ़ पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी

आरोपियों ने सरकारी कर्मचारियों समेत अन्य लोगों को अलग-अलग बैंकों से लोन लेने के लिए प्रेरित किया और लोन की पूरी राशि कंपनी में निवेश कराई. शुरुआत में लाभ के रूप में कुछ किश्तों का भुगतान कर निवेशकों का विश्वास जीता गया. लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया. इसके बाद आरोपी लोगों की जमा राशि लेकर फरार हो गए.

कांकेर: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर आकाश श्रीश्रीमाल ने 70 करोड़ की ठगी का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज कंपनी के संचालकों ने लोगों को कंपनी में पैसा निवेश करने पर 5 प्रतिशत ब्याज/कमीशन देने और करीब डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने का लालच दिया. उनके झांसे में कई लोग आ गए. आरोपियों ने कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर समेत अन्य क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का झांसा देकर निवेश कराया.

कांकेर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने बनाई स्पेशल टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर आकाश श्रीश्रीमाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ आशीष बंछोर के मार्गदर्शन और एसडीओपी संतोष सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की.साइबर सेल कांकेर और थाना अंतागढ़ पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पता लगाया. मामले में धारा 420, 120(बी), 112, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर जांच की गई.

बेमेतरा और रायपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दयाशंकर साहू को ग्राम ढेलका, साजा, जिला बेमेतरा से और नितिन निर्मलकर को रायपुर से गिरफ्तार किया. दयाशंकर साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी बंदरचुआ, थाना ढोकड़ा, जशपुर जिले का रहने वाला है. लेकिन वर्तमान में भिलाई के सेक्टर-09 हुड़को में रह रहा था. नितिन निर्मलकरउम्र 26 वर्ष, निवासी गधियापारा सिरसाकला, थाना भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला है जो मटपारा बजरंग चौक, पुरानी बस्ती रायपुर में रह रहा था. पूछताछ औऱ जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा.

कांकेर पुलिस की अपील

कांकेर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कम समय में पैसा दोगुना करने, असामान्य ब्याज अथवा ज्यादा मुनाफे का लालच देने वाली निवेश योजनाओं के झांसे में न आएं. किसी कंपनी या व्यक्ति के पास पैसा निवेश करने से पहले उसकी विश्वसनीयता और वैधानिकता की जांच अवश्य करें. पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि अथवा आर्थिक धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है.