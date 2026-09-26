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बड़े भाई की हत्या के मामले में आरोपी छोटे भाई को उम्र कैद, कांकेर जिला कोर्ट का फैसला

दोनों भाइयों के बीच मोटरसाइकिल को लेकर विवाद हुआ. इस विवाद में एक भाई की जान चली गई और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा.

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कांकेर भाई की हत्या के आरोपी को सजा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 10:03 AM IST

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कांकेर: कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में अपने बड़े भाई की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने विवाद के दौरान भरमार बंदूक छीनकर उसके बट से बड़े भाई के सिर पर दो बार वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

मामला कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जंगलपारा गरदा का है. घटना 20 अक्टूबर 2025 की रात करीब 8 बजे की है. आरोपी मंगऊ कावड़े (31) नारायणपुर से लौटकर अपने घर के आंगन में बैठा था. इसी दौरान उसका बड़ा भाई मंगतूराम कावड़े (35) भरमार बंदूक लेकर पहुंचा और मोटरसाइकिल नहीं देने की बात को लेकर विवाद करने लगा, इसी दौरान उसने बंदूक से फायर कर दिया. गोली से निकला लोहे का टुकड़ा मंगऊ के दाहिने पैर में लगा और वह घायल हो गया.

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भाई की हत्या का आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसके बाद गुस्से में मंगऊ ने अपने भाई से भरमार बंदूक छीनकर जमीन पर पटककर तोड़ दी. फिर उसी बंदूक के बट से मंगतूराम के सिर पर दो बार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने के बाद मंगतूराम आंगन में गिर पड़ा और अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उसकी मौत हो गई.

आरोपी ने घटना की जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं दी. अगले दिन मृतक की मां रजाय बाई ने उसे आंगन में मृत पड़ा देखा. पूछताछ में आरोपी ने गुस्से में बंदूक के बट से हमला करने की बात स्वीकार की. इसके बाद आमाबेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता में मामला दर्ज कर आरोपी को 30 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया. विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने प्रधान सत्र न्यायाधीश संजीव टामक की अदालत में अभियोग पत्र पेश किया.

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ईश्वरलाल साहू ने 16 महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण-प्रतिपरीक्षण कराया और घटना से जुड़े दस्तावेज एवं जप्ती सामग्री प्रस्तुत की. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी मंगऊ कावड़े को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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