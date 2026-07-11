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हिमालया रियरिंग एंड फर्म स्टेट्स कंपनी के 5 डायरेक्टर दोषी करार, कांकेर कोर्ट ने सुनाई 3-3 साल की सजा और जुर्माना

जंगल सिंह ठाकुर, रामनंदन नाग, सुमित्रा यादव, सरिता सलाम सहित अन्य पीड़ितों ने कलेक्टर कांकेर को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हिमालया रियरिंग एंड फार्म स्टेट्स लिमिटेड के डायरेक्टरों ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताकर लोगों को 6 वर्ष में राशि दोगुनी करने का लालच दिया. पुलिस थाना कांकेर में की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कुल 243 पीड़ित निवेशकों से धोखाधड़ी कर 40,69,720 रुपये का निवेश कराया और न तो राशि लौटाई और न ही कोई भुगतान किया.

कांकेर: निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले हिमालया रियरिंग एंड फार्म स्टेट लिमिटेड कंपनी के पांच डायरेक्टरों को कांकेर की अदालत ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है. प्रधान सत्र न्यायाधीश संजीव टामक ने सभी पांच आरोपितों को 3-3 साल की सजा और कुल 1 लाख 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

कंपनी के डायरेक्टर में 4 पुरुष और 1 महिला, 1 की हो चुकी है मौत

इस मामले में अपराध धारा 420, 34 भादवि और 6, 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज किया गया था. दोषियों में खेमराज चौहान निवासी ग्राम कुर्रूभाट थाना नरहरपुर, नेकराम नायक ग्राम सरोना, विजय कुमार नायक ग्राम भिरौद, जोहनलाल निषाद निवासी ग्राम गितपहर, तेजकुमार साहू निवासी चारामा, इसके अलावा रूखमणी राठौर और अमृत राम साहू भी प्रकरण में आरोपी बनाए गए थे. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष 45 साक्षियों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण किया गया. साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी पाया.

3-3 साल की सजा 1-1 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने सभी को धारा 420, 34 के तहत 3-3 वर्ष की सजा और अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि क्रमशः 5000 -5000, 100000 = 1,10,000 रुपये निर्धारित की गई. साथ ही 3000 रुपये अन्य शुल्क के रूप में जमा करने के आदेश दिए. कुल मिलाकर प्रत्येक आरोपियों पर पर 1 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना लगा है. अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता ईश्वरलाल साहू ने की. पुलिस की कार्रवाई में यह प्रकरण वर्ष 2013-14 का है. एफआईआर 10 फरवरी 2023 को थाना कांकेर में दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. इस मामले में छह में से एक आरोपी तेज राम की मौत हो चुकी है.