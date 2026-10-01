नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
पीड़िता की मां की शिकायत पर कांकेर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 10:30 AM IST
कांकेर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भानुप्रतापपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपक के. गुप्ता की अदालत ने मामले में उपलब्ध मौखिक, परिस्थितिजन्य और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया.
दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी
पुलिस के मुताबिक, 25 फरवरी 2023 को पीड़िता की मां ने अंतागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि नाबालिग बेटी को घर में अकेला पाकर आरोपी घर के अंदर आया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी. डर के कारण पीड़िता ने तत्काल घटना की जानकारी किसी को नहीं दी.
पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई
शिकायत के आधार पर थाना अंतागढ़ में अपराध धारा 376, 506-बी भादवि और धारा 4 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. जांच के दौरान साक्षियों के न्यायालयीन कथन, पेश किए गए साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया.
11 हजार का जुर्माना
मामले में विशेष अपर लोक अभियोजक टी.एस. यादव ने प्रभावी पैरवी की. न्यायालय ने साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
पुलिस के अनुसार, मामले की त्वरित एवं प्रभावी विवेचना और न्यायालयीन पैरवी में थाना अंतागढ़ पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. कार्रवाई में निरीक्षक रोशन कौशिक, उप निरीक्षक पवन ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक गोपाल नेताम, महिला प्रधान आरक्षक जमुना ठाकुर और आरक्षक नरेश सिन्हा शामिल रहे.