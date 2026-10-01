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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भानुप्रतापपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपक के. गुप्ता की अदालत ने मामले में उपलब्ध मौखिक, परिस्थितिजन्य और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया.