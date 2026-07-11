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बस की डिक्की से गायब हुआ सूटकेस ,अब ट्रेवल्स को चुकानी होगी कीमत, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

कांकेर उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है. इससे यात्रियों को राहत मिलेगी.

Kanker Consumer Commission
कांकेर उपभोक्ता आयोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 10:01 PM IST

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कांकेर: निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जिला उपभोक्ता फोरम का अहम फैसला सामने आया है. कांकेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के इस फैसले की हर ओर चर्चा हो रही है. बस की डिक्की से यात्री का सूटकेस गायब होने के मामले में आयोग ने साफ कहा कि यदि सामान बस कर्मचारियों के कहने पर डिक्की में रखा गया है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बस संचालक की होगी.

ट्रैवल कंपनी पर चला कोर्ट का डंडा

इसी आधार पर आयोग ने महिंद्रा ट्रेवल्स को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए यात्री को मुआवजा, ब्याज और मानसिक क्षति की राशि देने का आदेश दिया है. माहुरबंद पारा निवासी उत्कर्ष राठौर महिंद्रा ट्रेवल्स की बस से 26 जुलाई 2025 को कांकेर से जगदलपुर की यात्रा कर रहे थे. उनके पास एक सूटकेस था, जिसमें महंगे कपड़े, आवश्यक सामान, जेवर तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र रखे हुए थे.

यात्री का सूटकेस हुआ था गायब

बस में चढ़ते समय कंडक्टर मोहम्मद इरफान ने उन्हें सूटकेस बस की डिक्की में रखने के लिए कहा. यात्री ने निर्देशानुसार सामान डिक्की में रख दिया. लेकिन जब बस जगदलपुर पहुंची और डिक्की खोली गई, तो सूटकेस गायब था. पूछताछ करने पर कंडक्टर ने आशंका जताई कि संभवतः कोण्डागांव में किसी दूसरे यात्री को गलती से यह सूटकेस दे दिया गया होगा.

सूटकेस के लिए उपभोक्ता आयोग में गया पीड़ित

सूटकेस गायब होने के बाद उत्कर्ष राठौर ने अपनी आगे की यात्रा रद्द कर दी. वे पहले कोण्डागांव पहुंचे और वहां तलाश की, लेकिन सामान नहीं मिला. बाद में जगदलपुर में भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मगर तमाम प्रयासों के बावजूद सूटकेस बरामद नहीं हो सका. निराश होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांकेर में महिंद्रा ट्रेवल्स और संबंधित कंडक्टर के खिलाफ केस दायर कर दिया.

सुनवाई के दौरान महिंद्रा ट्रेवल्स ने कहा कि बस में सफर के दौरान सामान की जिम्मेदारी पूरी तरह यात्री की होती है, इसलिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि आयोग ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. आयोग ने कहा कि जब बस कर्मचारी स्वयं यात्री को सामान डिक्की में रखने के लिए कहते हैं और डिक्की की चाबी भी बस स्टाफ के पास रहती है, तो सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना बस सेवा प्रदाता का दायित्व बनता है. ऐसे में सामान के गायब होने की जिम्मेदारी से ट्रेवल्स बच नहीं सकता.

उपभोक्ता आयोग का फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजाता जसवाल और सदस्य डाकेश्वर सोनी की पीठ ने 25 जून को इस केस में फैसला सुनाया. अदालत ने आदेश में महिंद्रा ट्रेवल्स को निर्देश दिया कि गुम हुए सामान की सूची के आधार पर 85,672 रुपये का भुगतान किया जाए. इस राशि पर 25 जुलाई 2025 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दिया जाए. आदेश की प्रति मिलने के एक माह के भीतर भुगतान नहीं होने पर ब्याज दर 9 प्रतिशत हो जाएगी. मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये अलग से दिए जाएं. वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाए.

कांकेर उपभोक्ता आयोग का यह फैसला यात्री को राहत देने वाला माना जा रहा है. यह फैसला निजी बस संचालकों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि यात्रियों के सामान की सुरक्षा के प्रति लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है.

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