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नक्सल पुनर्वास केंद्र में कांकेर कलेक्टर, पूर्व नक्सलियों से की मुलाकात

कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने पूर्व नक्सलियों से बात कर उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन, रोजगार और पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली.

NAXAL REHABILITATION CENTRE
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 9:07 AM IST

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कांकेर: कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने भानुप्रतापपुर स्थित नक्सल पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर वहां रह रहे आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पुनर्वास केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और मुख्यधारा में लौटे लोगों से बात की.

सरेंडर नक्सलियों से मिले कलेक्टर

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पूर्व नक्सलियों से व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन, रोजगार और पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्वास केंद्र में रह रहे सभी लोगों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जाए.

पुनर्वास केंद्र में कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुनर्वास केंद्र में स्वास्थ्य जांच शिविर

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पुनर्वास केंद्र पहुंची और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाकर सरेंडर नक्सलियों का मेडिकल टेस्ट किया और दवाइयां बांटी. कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और नियमित स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर दिया. निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.

Naxal Rehabilitation Centre Kanker
पुनर्वास केंद्र में सरेंडर नक्सलियों को दी जा रही ट्रेनिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुनर्वास केंद्र में 34 सरेंडर नक्सली है. कल ही 4 नक्सली अपने घर चले गए. पुनर्वास केंद्र में सभी का सरकारी योजनाओं से जुड़े दस्तावेज बनाए गए. पीएम आवास भी इन्हें दिए जा रहे हैं. कौशल प्रशिक्षण भी सरेंडर नक्सली को भी दिया जा रहा है. पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है- नीलेश महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर कांकेर

अधिकारियों ने कलेक्टर को पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास, स्वरोजगार, सुरक्षा और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी. जिला प्रशासन ने बताया कि आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन लगातार किया जा रहा है.

Naxal Rehabilitation Centre Kanker
नक्सल पुनर्वास केंद्र में कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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