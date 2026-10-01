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नर्तक दल के साथ थिरके कलेक्टर कुंदन कुमार, कहा- नृत्य देखना आसान लेकिन करना मुश्किल

कांकेर : जिले में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्राम मोदे में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में पहुंचे कलेक्टर कुंदन कुमार का ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में बाजे-गाजे और मांदरी नृत्य के साथ आत्मीय स्वागत किया. ग्रामीणों के इस स्वागत से कलेक्टर भी खासे उत्साहित नजर आए और खुद को नृत्य करने से रोक नहीं पाए.

आत्मीय स्वागत देख खुद को रोक नहीं पाए कलेक्टर, नर्तक दल के साथ झूमे (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों के स्वागत के दौरान नर्तक दल मांदरी नृत्य की प्रस्तुति दे रहा था. पारंपरिक वेशभूषा में नर्तकों की प्रस्तुति और उनके उत्साह को देखकर कलेक्टर कुंदन कुमार भी नर्तक दल के बीच पहुंच गए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मांदरी नृत्य किया. कलेक्टर को ग्रामीणों के साथ इस तरह घुल-मिलकर नृत्य करते देख मौके पर मौजूद लोग भी उत्साहित नजर आए. ग्रामीणों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया.

कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की एक ऐसी खुशबू है, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है. उन्होंने कहा कि नर्तक दलों में जो ऊर्जा, तारतम्य और समन्वय दिखाई देता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. किसी भी काम को समन्वय के साथ किया जाए, चाहे वह नृत्य हो या गीत, उसका प्रभाव अलग होता है.

नर्तक दल की फिटनेस से प्रभावित हुए कलेक्टर

कलेक्टर ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहां के नृत्य और नर्तक दलों की प्रस्तुति उन्हें बेहद अच्छी लगी और वे खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने नर्तक दल की फिटनेस की भी तारीफ करते हुए कहा कि नृत्य देखने में भले ही आसान लगता है, लेकिन उनके साथ कुछ देर नृत्य करने पर ही इसकी मेहनत और फिटनेस का अंदाजा हो जाता है.

नर्तक दल के साथ कलेक्टर का डांस (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेवा संकल्प अभियान के शिविर में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संवाद के साथ स्थानीय संस्कृति की जीवंत झलक भी देखने को मिली. कलेक्टर का ग्रामीणों के साथ सहज होकर नृत्य करना कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा.

शिविर में अधिकारियों की लगी फटकार,

वहीं शिविर में कार्यों की प्रगति और ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई.उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय कार्यों की सही जानकारी रखने, विकास कार्यों में तेजी लाने और ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए.

नर्तक दल के साथ कलेक्टर का डांस (ETV Bharat Chhattisgarh)

अनुपस्थित अधिकारी को नोटिस के निर्देश

शिविर में एक अधिकारी के अनुपस्थित रहने और उनकी जगह हाउसकीपर को भेजे जाने पर कलेक्टर नाराज हो गए.उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए.

सेवा संकल्प शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण

सेवा संकल्प शिविर में पहली बार इस क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी पहुंची. स्वास्थ्य शिविर में करीब 732 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया.वहीं 29 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया. इसके अलावा 120 हितग्राहियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए.

कलेक्टर ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना है. अधिकारियों को शिविरों में प्राप्त समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने और आम लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.