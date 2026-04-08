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सरेंडर माओवादियों और नक्सल पीड़ितों को रोजगार देने वाला पहला जिला बना कांकेर, कलेक्टर ने सौंपा नियुक्ति पत्र

चौगेल पुनर्वास केंद्र में फिलहाल 40 आत्मसमर्पित माओवादियों को अलग-अलग पाठयक्रमों में ट्रेंड किया जा रहा है.

SURRENDERED NAXALITES GOT JOBS
कांकेर बना पहला जिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 7:14 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि हम लगभग नक्सलमुक्त हो चुके हैं. जो नक्सली अब बचे हैं वो हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली नहीं है. नक्सलमुक्त होने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी अब चुनौती है, सरेंडर कर चुके माओवादियों को रोजगार देना. शासन की ओर से इसपर काम भी शुरू कर दिया गया है.

सरेंडर माओवादियों और नक्सल पीड़ितों को मिला रोजगार

ग्राम चौगेल पुनर्वास केंद्र में प्रशिक्षण के बाद नक्सली पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार से जोड़ने वाला कांकेर पहला जिला बन चुका है. कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अपने हाथों से तीन नक्सली पीड़ित और एक आत्मसमर्पित नक्सली को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा, इनमें पुनर्वासित सगनूराम आंचला एवं नक्सल पीड़ित रोशन नेताम, बीरसिंह मंडावी और संजय नेताम के नाम शामिल हैं.

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निजी फर्म में मिली नौकरी, कलेक्टर ने सौंपा नियुक्ति पत्र

इन सभी को निजी फर्म का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जहां उन्हें 15 हजार प्रतिमाह मानदेय और अन्य प्रकार की वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी. इन सभी ने चौगेल कैम्प में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है. ट्रेनिंग के बाद इन्हें निजी क्षेत्र में नियोजित किया गया है. मुख्यधारा में लौटकर प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्रदान करने के मामले में उत्तर बस्तर कांकेर पहला जिला बन चुका है. निजी क्षेत्र में नौकरी मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए माओवाद पीड़ित बीरसिंह मंडावी ने कहा कि ग्राम मुल्ला (चौगेल) के कैम्प में पुनर्जीवन मिला है, जहां निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल एवं पारंगत बनाया गया, वहीं प्रशिक्षण के बाद जिला प्रशासन द्वारा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

ग्राम चौगेल के पुनर्वास केन्द्र में प्रशिक्षण दिया गया

सरेंडर माओवादी और नक्सल पीड़ितों को ग्राम चौगेल के पुनर्वास केंद्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षित किए जाने का कैंप चलाया जा रहा है. इस कैंप में बंदूर और बम बनाने वाले हथियार जीवन जीने का हुनर सीख रहे हैं. यहां नक्सली पीड़ित और सरेंडर माओवादी काष्ठ कला से नेम प्लेट, छत्तीसगढ़ शासन का ‘लोगो’, ग्राम पंचायतों के लिए बोर्ड, बच्चों के लिए की-रिंग सहित अन्य सजावटी सामग्री तैयार कर रहे हैं. इसके साथ ही कपड़े का थैला, कार्यालयों के लिए बस्ता भी तैयार करना सीख रहे हैं.

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सरकार द्वारा घोषित नक्सल पुनर्वास नीति के तहत जिला प्रशासन कांकेर द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों को कुशल और दक्ष बनाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है. यहां पर उन्हें काष्ठशिल्प के साथ ही इलेक्ट्रिशियन, ड्रायविंग, सिलाई, राजमिस्त्री जैसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. कभी नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहे युवक-युवतियॉ अब विभिन्न व्यवसाय में दक्ष हो रहे हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के बाद आजीविकामूलक गतिविधियों से जुड़कर सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकें.

चौगेल कैंप बना कौशल प्रशिक्षण केंद्र

हिंसा की राह त्यागकर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों को सरकार कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें. आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति-2025 के अंतर्गत भानुप्रतापपुर विकासखंड के पास ग्राम चौगेल (मुल्ला) कैम्प में विभिन्न सृजनात्मक और रोजगारमूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कभी बीएसएफ का कैम्प रहा चौगेल (मुल्ला) का यह कैम्प अब हुनर सिखाने वाला गढ़ बन चुका है. यहां पर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यधारा में लौटे 40 आत्मसमर्पित माओवादियों को अलग-अलग पाठयक्रमों जैसे- काष्ठ शिल्प, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई, ड्राइविंग, राजमिस्त्री इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दी जा रही है.

ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई की भी व्यवस्था

कैंप में ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ने के लिए पाठ्य सामग्री, पुस्तकें, पेन-पेंसिल दिए गए हैं. इनको पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था भी की गई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यकतानुसार दवाइयां भी दी जाती हैं. कैम्प में मनोरंजनात्मक गतिविधियां जैसे कैरम, वाद्य यंत्र, विभिन्न प्रकार के खेल भी आयोजित किया जाता है. चौगेल पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, वाहन चालक के साथ ही कांकेर में घुड़सवारी का भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

वर्तमान में चौगेल ट्रेनिंग कैंप में सिलाई मशीन, काष्ठ शिल्प एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाने के लिए कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी, पशुधन विकास विभाग के साथ ‘बिहान’ के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है.

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