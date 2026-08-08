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भालू की दहशत को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन सफल, स्कूल बाउंड्रीवॉल का हुआ भूमिपूजन, विधायक ने निगरानी का भी दिया भरोसा

भालू की दहशत को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन सफल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जिले में भालू की दहशत के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन रंग लाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: जिले में भालू की दहशत के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन रंग लाया. नरहरपुर वन परिक्षेत्र के मरकाटोला गांव में मादा भालू के हमले में दो ग्रामीणों की मौत के बाद ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़कर धरना दिया था. ग्रामीणों की मांगों को लेकर विधायक आशाराम नेताम गांव पहुंचे और मौके पर बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया.

वन विभाग के कर्मचारी होंगे तैनात

विधायक आशा राम नेताम ने बताया कि सोमवार से स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. वहीं, ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए भालू की गतिविधियों पर नजर रखने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी.

स्कूल बाउंड्रीवॉल का हुआ भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 लोगों की हो चुकी है मौत

गौरतलब है कि 5 अगस्त को मादा भालू के हमले में दो ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जबकि एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ था. घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश था. ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और स्कूल परिसर की बाउंड्री वॉल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर स्कूल में ताला जड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था.

विधायक ने निगरानी का भी दिया भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मांग पूरी होने पर प्रदर्शन खत्म

ग्रामीणों की मांगों पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद अब बाउंड्री वॉल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. साथ ही वन कर्मियों की तैनाती से भालू की निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है. ग्रामीणों ने अपनी मांगें पूरी होने पर धरना समाप्त कर दिया.