कांकेर के बांसला में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग, करीब एक हजार किसान परेशान, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर बेचनी पड़ती है धान की उपज, स्थायी धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 1:03 PM IST
कांकेर: जिले के ग्राम बांसला में स्थायी धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्र नहीं होने के कारण आसपास की तीन ग्राम पंचायतों के करीब एक हजार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. किसानों ने प्रशासन से धान खरीदी शुरू होने से पहले बांसला में स्थायी उपार्जन केंद्र खोलने की मांग की है.
ADM को सौंपा ज्ञापन
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों ने अपनी मांग तेज कर दी है. कांकेर जिले के ग्राम बांसला में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा. उनके मुताबिक पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहां धान खरीदी केंद्र खोला गया था, लेकिन स्थायी केंद्र की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है. ऐसे में किसानों को इस बार भी परेशानी होने की आशंका है.
अपनी धान की उपज बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित उपार्जन केंद्रों तक जाना पड़ता है. इससे परिवहन पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है और समय भी बर्बाद होता है. धान खरीदी के सीजन में यह परेशानी और बढ़ जाती है.- रविंद्र कुमार कडियाम, किसान
किसानों ने कहा- जल्द हो निर्णय
धान खरीदी का सीजन नजदीक होने के कारण किसान अब जल्द निर्णय लिए जाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते बांसला में उपार्जन केंद्र नहीं खोला गया, तो करीब एक हजार किसानों को फिर से अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी.
प्रशासन का क्या कहना है?
इस संबंध में एडीएम भागवत प्रसाद जायसवाल ने कहा कि आज जनदर्शन में 40 आवेदन आए हैं जिसमें ग्राम पंचायत बांसला के किसानों ने नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने को लेकर आवेदन दिया है. इस आवेदन को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा.
किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए ग्राम बांसला में स्थायी धान उपार्जन केंद्र खोलने की स्वीकृति दी जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और वे अपनी उपज आसानी से बेच सकें. अब देखना होगा कि किसानों की इस मांग पर प्रशासन कब तक निर्णय लेता है.