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कांकेर के बांसला में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग, करीब एक हजार किसान परेशान, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

कांकेर के बांसला में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: जिले के ग्राम बांसला में स्थायी धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्र नहीं होने के कारण आसपास की तीन ग्राम पंचायतों के करीब एक हजार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. किसानों ने प्रशासन से धान खरीदी शुरू होने से पहले बांसला में स्थायी उपार्जन केंद्र खोलने की मांग की है.

10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर बेचनी पड़ती है धान की उपज (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ADM को सौंपा ज्ञापन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों ने अपनी मांग तेज कर दी है. कांकेर जिले के ग्राम बांसला में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा. उनके मुताबिक पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहां धान खरीदी केंद्र खोला गया था, लेकिन स्थायी केंद्र की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है. ऐसे में किसानों को इस बार भी परेशानी होने की आशंका है.