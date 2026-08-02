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ये नदी या तालाब नहीं, खेत है..! कांकेर में एनीकट बना किसानों के लिए आफत, 200 एकड़ फसल जलमग्न, हर साल झेल रहे नुकसान

दो दिनों की बारिश के बाद महानदी का पानी खेतों में घुसा, ग्रामीण बोले- 10 साल से नहीं मिला स्थायी समाधान, मुआवजे की मांग

Kanker Flood Crop Loss
ये नदी या तालाब नहीं, खेत है..! बारिश से कई एकड़ फसल बर्बाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
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कांकेर: जिले के बागोड़ गांव में दो दिनों की लगातार बारिश किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है. महानदी का पानी करीब 200 एकड़ खेतों में भर गया है. तेज बहाव के कारण फसलें डूब गई हैं और कई किसानों की जमीन भी कटकर नदी में बह गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि दशपुर-बागोड़ एनीकट बनने के बाद से हर बारिश में यही स्थिति बन रही है.

कांकेर जिले के बागोड़ गांव में 200 एकड़ खेतों में भर गया पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेतों में नदी जैसा बह रहा पानी

बागोड़ गांव के खेत इन दिनों किसी नदी की तरह दिखाई दे रहे हैं. खेतों के ऊपर से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है. किसानों का कहना है कि पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाए तो बह सकता है. इससे धान सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है.

Kanker Flood Crop Loss
ग्रामीण बोले- 10 साल से नहीं मिला स्थायी समाधान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एनीकट बनने के बाद बढ़ी परेशानी

ग्रामीणों के अनुसार, शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महानदी पर दशपुर-बागोड़ एनीकट और सम्पवेल का निर्माण किया गया था. इससे शहर को पानी तो मिल रहा है, लेकिन एनीकट के कारण नदी का दबाव बढ़ने से बारिश के दौरान पानी खेतों में फैल जाता है. किसानों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से हर साल यही समस्या बनी हुई है.

जब से ये एनीकट बना है तब से परेशानी हो रही है. करीब 10 साल से हम लोग परेशान हैं. पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है- टेश्वर जैन, उप सरपंच एवं किसान

हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसका सही मुआवजा दे और आगे ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए सही निर्माण कराए- हरिराम कोर्राम, पूर्व सरपंच एवं किसान

Kanker Flood Crop Loss
200 एकड़ फसल जलमग्न, हर साल झेल रहे नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टूटा एनीकट, बदली नदी की धारा

ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचने पर एनीकट की खराब स्थिति सामने आई. एनीकट का एक हिस्सा टूट चुका है और पानी रोकने के लिए बनाई गई दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है. नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिससे किसानों की बड़ी मात्रा में जमीन कट गई. 20 से ज्यादा पेड़ बह गए, जिनसे किसान लाख की खेती करते थे. कई बिजली के पोल भी गिर चुके हैं.

Kanker Flood Crop Loss
दो दिनों की बारिश के बाद महानदी का पानी खेतों में घुसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरम्मत पर करोड़ों खर्च, फिर भी समस्या कायम

ग्रामीणों का दावा है कि एनीकट की मरम्मत पर अब तक 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद हर साल बारिश में यही हाल होता है. किसानों का कहना है कि 200 से ज्यादा किसानों की फसलें हर वर्ष बर्बाद होती हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पर सिर्फ 6 से 8 हजार रुपये ही मिलते हैं.

कलेक्टर ने क्या कहा?

कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि जलभराव को लेकर अभी तक ग्रामीणों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी और समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा.

Kanker Flood Crop Loss
कांकेर में एनीकट बना किसानों के लिए आफत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल 6 से 8 हजार रुपये का मुआवजा नहीं चाहिए. वे चाहते हैं कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए या फिर फसल के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

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