कंझावला हिट एंड रन मामला: पीड़िता के परिवार वालों को 36 लाख 69 हजार का मुआवजा देने का कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने कहा कि कार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. र्घटना के लिए वाहन के मालिक लोकेश शर्मा भी जिम्मेदार है.

कंझावला हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने दिया आदेश
कंझावला हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने दिया आदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 8:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने कंझावला हिट एंड रन मामले के पीड़िता के परिवार को 36 लाख 69 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. रोहिणी कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों के मुताबिक इस दुर्घटना के लिए वाहन के चालक की लापरवाही पूरे तरीके से जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि चालक अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वो वाहन चलाते समय शराब के नशे में था. इस दुर्घटना के लिए वाहन के मालिक लोकेश शर्मा भी जिम्मेदार है. कोर्ट ने वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को एक महीने के अंदर मुआवजे की रकम जमा करने का निर्देश दिया.

दरअसल, कोर्ट ने 27 जुलाई, 2023 को चार आरोपियों अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत, जबकि तीन आरोपियों दीपक खन्ना, अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल, 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 120 लोगों को गवाह बनाया है. अंकुश खन्ना आरोपित अमित खन्ना का भाई है.

आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटते हुए पीड़िता की मौत हुई थी. आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की. इस मामले का सातवां आरोपित अंकुश खन्ना एक और आरोपित अमित खन्ना का भाई है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. एफआईआर के मुताबिक, दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था. अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे.

पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी, 2023 को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था. इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी. इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए. युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा. घटना में युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए थे.

