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कंझावला हिट एंड रन मामले के आरोपी अमित खन्ना की जमानत याचिका खारिज

मामले में 20 साल की युवती की मौत हो गई थी, जिसे कार के नीचे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 10:35 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले के आरोपी अमित खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने कहा कि जिस गंभीरता और तरीके से कथित हत्या को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है. मामले में 20 साल की युवती की मौत हो गई थी, जिसे कार के नीचे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने पांच सीसीटीवी फुटेज दाखिल किए थे, जिसमें घटना वाली कार अमित खन्ना ही चला रहा था.

सुनवाई के दौरान अमित खन्ना की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी 1 जनवरी, 2023 से हिरासत में है और उसे कथित हत्या से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है. 1 जनवरी, 2023 से 6 जनवरी. 2023 के बीच खन्ना के खिलाफ उस गाड़ी को चलाने के आरोप में कोई मामला दर्ज नहीं था. वकील ने कथित चश्मदीद गवाह निधि के बयान पर भी सवाल उठाया, जो मृतक युवती की स्कूटर के पीछे बैठी थी.

बता दें कि, रोहिणी कोर्ट ने 27 जुलाई, 2023 को चार आरोपियों अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. रोहिणी कोर्ट ने तीन आरोपियों दीपक खन्ना, अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 120 लोगों को गवाह बनाया गया है.

यह है मामला: पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी, 2023 को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था. इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी. इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए. इस दौरान युवती कार के नीचे ही फंसी रही, जिससे युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई. घटना में युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए थे.

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कंझावला हिट एंड रन मामला
KANJHAWALA ACCUSED BAIL REJECTED
कंझावला आरोपी जमानत याचिका खारिज
KANJHAWALA HIT AND RUN CASE

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