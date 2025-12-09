ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर, कंजर गैंग पर तीन थानों की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर आतंक मचाने वाली कंजर गैंग पर ईटीवी भारत ने प्रकाशित की थी खबर, एक्शन में आई रतलाम पुलिस

KANJAR GANG NEWS IMPACT
कंजर गैंग के आतंक पर प्रकाशित ईटीवी भारत की खबर का असर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 2:46 PM IST

रतलाम : कंजर गैंग के आतंक पर ईटीवी भारत द्वारा प्रकाशित खबर का असर देखने मिल रहा है. रतलाम के आलोट क्षेत्र में कंजर अपराधियों के ठिकानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है. रतलाम पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत भारी पुलिस बल ने कंजर अपराधियों के ठिकानों पर अचानक दबिश दी है. आलोट और ताल थाना क्षेत्र में कंजर बदमाशों के आतंक की खबर ईटीवी भारत ने '' 40 सालों में खूंखार हुई कंजर गैंग, मध्य प्रदेश टू राजस्थान खौफ, क्यों पुलिस लाचार? शीर्षक के साथ प्रकाशित थी, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है.

तीन थानों की पुलिस का एक्शन

रतलाम पुलिस की इस रेड के दौरान कंजर गैंग की अवैध कच्ची शराब और कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया गया है. आलोट के टोकड़ा, लाखाखेड़ा और अरनिया में गांव में पुलिस टीम के पहुंचते ही अपराधी तत्व गांव छोड़कर भाग निकले. इस दौरान आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर और तीन थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा.

KANJAR GANG NEWS IMPACT
सोमवार को कंजर गैंग के कई ठिकानों पर रतलाम पुलिस की दबिश (Etv Bharat)

आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया, '' पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर क्षेत्र की कंजर समस्या को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को चिन्हित कर बॉन्ड ओवर करने, दलालों को पकड़ने और जन संवाद करने का कार्य किया जा रहा है. इसके साथ ही अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर सख्त कार्रवाई की गई. इस दौरान कच्ची शराब बनाने की सामग्री और भट्ठियों को नष्ट किया गया है. वहीं, पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हो रही वारदातों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा.''

kanjar gang on ratlam police radar
कंजर गैंग के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही पुलिस (फाइल फोटो) (Etv Bharat)

सालों से कंजरों के आतंक से परेशान क्षेत्रवासी

कंजरों की वारदातों से आलोट और ताल क्षेत्र के लोग कई सालों से परेशान हैं. पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी जब चोरी गया माल बरामद नहीं हो पाता है. ऐसे में कंजरों द्वारा चुराए गए माल को वापस दिलवाने के लिए उनके एजेंट या दलाल इन लोगों से संपर्क करते हैं और कमीशन के रुपए लेकर चोरी गया सामान वापस दिलवाते हैं. यही, नहीं यह बदमाश गांव के लोगों से उनके क्षेत्र में वारदात नहीं करने के बदले में प्रोटेक्शन टैक्स भी वसूलते हैं.

kanjar gang etv bharat news impact
26 नवंबर 2025 को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी ये खबर (Etv Bharat)

कंजर गैंग पर ईटीवी भारत की खबर का असर

पिछले 40 सालों से कंजर गैंग मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा के बीच सक्रिय रही है. रतलाम, मंदसौर और मालवा के कई क्षेत्रों में कंजर गैंग चोरी से लेकर वाहनों में कटिंग करना और वाहन चुराने जैसी घटनाओं को अंजाम देती थी. ईटीवी भारत ने 26 नवंबर 2025 को प्रकाशित खबर में बताया था कि कैसे पिछले कुछ सालों में कंजर गैंग के अपराध करने के तरीकों में बदलाव आया है और कैसे कंजर गैंग खूंखार होने लगी है. खबर में यह भी बताया गया था कि अब कंजर गैंग बंदूक की नोक पर वारदातों को अंजाम देने लगी है. इसी खबर के बाद रतलाम पुलिस ने फिर एक्शन लेते हेुए कंजर गैंग के ठिकानों पर दबिश दी है.

पढ़ें- कैसे 40 सालों में खूंखार कंजर गैंग ने मध्य प्रदेश टू राजस्थान मचा रखा है आतंक

रतलाम एसपी अमित कुमार के मुताबिक, '' पूरा कंजर समाज गलत नहीं है बल्कि उसमें से कुछ लोग संगीन अपराधों में लिप्त हैं. ये गैंग मालवा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है, जो जीप, कार, ट्रैक्टर, पानी की मोटरें, पशु, वाहन आदि चीजें चुरा कर ले जाती है. इसके बाद उसी सामान को वापस देने के लिए दलालों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर पैसे ऐंठती है. पुलिस ने पहले कई मामलों में गैंग के कुछ सदस्यों और दलालों को भी पकड़ा है और लगातार इनपर शिकंजा कसा जा रहा है.''

