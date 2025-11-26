40 सालों में खूंखार हुई कंजर गैंग, मध्य प्रदेश टू राजस्थान खौफ, क्यों पुलिस लाचार?
मध्य प्रदेश का कंजर गैंग मालवा के इलाकों में अब बंदूक की नोक पर दे रही बड़ी वारदातों को अंजाम, जाने इस गैंग की खौफनाक सच्चाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 2:48 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 5:19 PM IST
मंदसौर/रतलाम/उज्जैन : मध्य प्रदेश-राजस्थान की सीमा पर आतंक का पर्याय बन चुका ''कंजर गैंग'' चार दशकों से हावी है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं. चंबल में जहां डाकू-डकैतों की कहानियां खत्म हो चुकी हैं, तो वहीं चंबल नदी के दूसरी ओर मालवा क्षेत्रों में नया आतंक फिर फन फैलाने लगा है. कंजर गैंग जो कभी छोटी-छोटी लूट पाट और वाहनों की चोरी करने के लिए जाना जाता था, आज बंदूक की नोक पर बड़ी डकैतियों को खूंखार तरीके से अंजाम देने लगा है.
खूंखार हो चुकी है कंजर गैंग
पिछले 40 सालों से रतलाम, मंदसौर और मालवा के कई क्षेत्रों में कंजर गैंग सक्रिय रही है. वाहन चोरी, चलते वाहनों में कटिंग करना, ट्रक व ट्रैक्टर चोरी करना इस गैंग की पहचान रही है पर पिछले कुछ सालों में कंजर गैंग के अपराध करने के तरीकों में भी बदलाव देखने मिले हैं. खूंखार कंजर गैंग अब बंदूक की नोक पर वारदातों को अंजाम देने लगी है. यही वजह है कि अब कहा जाने लगा है कि कंजर गैंग पर चंबल का पूरा असर होने लगा है.
बस नहीं लूट पाए तो 5 लोगों की हत्या की
रास्ते चलते वारदातों को अंजाम देने वाली इस गैंग ने अबतक 100 से ज्यादा बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है. पहले के दौर में जहां ये गैंग ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-मोटी लूटपाट ही करती थी, तो वहीं अब गैंग के अपराधी लूटपाट के साथ खूनखराबे से भी पीछे नहीं हटते. 10 साल पहले इस गैंग का खूंखार चेहरा तब सामने आया था जब बरखेड़ा-आलोट मार्ग पर कंजर गैंग ने बस में लूटपाट के लिए फायरिंग कर दी थी.
बस और सवारी मौके से भाग निकले और आलोट तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा पर कंजरों के डेरों में आग लगा दी. इसके जवाब में कंजरों ने जमकर गोलीबारी की. कई ग्रामीण भगदड़ में नदी में गिरे पर कंजर गैंग ने नदी में गिरे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया और फायरिंग कर 5 लोगों की जान ले ली.
बंदूक की नोक पर कर रहे लूटपाट
पिछले 1 दशक में कंजर गैंग ने बंदूक का जमकर सहारा लिया है. आलोट और ताल तहसील के कई गांवों में आज भी लोग रात में सफर करने से डरते हैं कि कहींं कंजर गैंग न मिल जाए. 2013 में पशुओं के मेले में कंजर गैंग ने जमकर आतंक मचाया था और हवाई फायरिंग करते हुए कई घोड़े चुरा ले गए. वहीं, अब बंदूक की नोक पर बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है.
ट्रैक्टर चोरी नहीं कर पाए तो की ताबड़तोड़ फायरिंग
ताजा मामला मंदसौर का है जहां गैंग के बदमाशों ने कड़ाके की ठंड का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में ग्राम बसई से दो ट्रैक्टर ट्राली चोरी करने की कोशिश की. चोरी की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोरी के दौरान किसान जाग जाता है और लूटपाट में नाकाम होने पर गैंग के बदमाश वहां फायरिंग कर भाग जाते हैं.
इस घटनाक्रम के बाद सुवासरा और सीतामऊ की पुलिस मौके पर पहुंच गई और सर्चिंग शुरू की. शनिवार को एसडीओपी दिनेश प्रजापति और दोनों थानों की टीम मंडला, टुकड़ा और पारा पीपली गांव में दबिश देती रही लेकिन हमेशा की तरह कंजर गैंग के लोग पकड़ नहीं आए. इस मामले में एसडीओपी दिनेश प्रजापति ने बताया, '' बदमाशों ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने की कोशिश की थी लेकिन वह सफल नहीं हो पाए. ये कंजर गिरोह का ही काम हो सकता है लिहाजा पुलिस मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सीमा के कबीलों में दबिश दे रही है''
वारदात का अलग तरीका
रतलाम एसपी अमित कुमार के मुताबिक, '' कंजर समाज गलत नहीं है बल्कि उसमें कुछ लोग हैं जो अपराधों में लिप्त रहते हैं. रतलाम समेत ये गैंग मालवा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है, जो जीप, कार, ट्रैक्टर, पानी की मोटरें, पशु, वाहन आदि चीजें चुरा कर ले जाती है. इसके बाद उसी सामान को वापस लेने के लिए ग्रामीण पैसे या अनाज देते रहे, जो एक प्रथा सी बन गई. ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जिसमें दलाल कंजर गैंग के लिए ये कार्य करते रहे, जिन्हें पकड़ा भी गया है. ये सब बेहद गोपनीय तरीके से होता है और कंजरों की धमकी के चलते कोई पुलिस को सूचना भी नहीं देता. पुलिस ने पहले कई मामलों में गैंग के कुछ सदस्यों और दलालों को भी पकड़ा है और लगातार इनपर शिकंजा कसा जा रहा है.''
चलते वाहन से कूदने में माहिर
कंजर गैंग ट्रक,ट्रैक्टर चुराने के साथ चलते वाहनों में भी लूटपाट के लिए जानी जाती है. पिछले कुछ सालों में कंजर गैंग द्वारा मालवा के बड़े क्षेत्र में ट्रक कटिंग की दर्जनों वारदातें कीं. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये इन वारदातों के लिए 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चलते ट्रकों व ट्रालों पर भी कूद जाते हैं और चलते वाहन से भी सामान चुरा लेते हैं.
चलते ट्रकों से क्या-क्या लूट चुकी है कंजर गैंग
- जेसीबी के टायर
- फ्रिज, टीवी व इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
- ऑटो पार्टस
- कपड़े
- ऑइल कंटेनर
- राशन व दुकानों का सामान
इसके अलावा कंजर गैंग ज्यादातर सड़क व हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देती है.
मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में कंजर गैंग, फिर भी अपराधी बेखौफ
ऐसा नहीं है कि कंजर गैंग के अपराधी वारदातों के बाद पकड़े नहीं जाते, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान पुलिस ने दर्जनों मामलों में कंजर गैंग के सदस्यों को बड़ी वारदातों में पकड़ा भी है. कई बार गैंग के बड़े-बड़े मास्टर माइंड भी पकड़े गए, बावजूद इसके अपराधी बेखौफ हैं और दोनों राज्यों में लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.
जेल से छूटकर फिर करने लगते हैं अपराध
कंजर गैंग के मामले पर उज्जैन संभाग के आईजी उमेश जोगा ने ETV भारत से कहा, '' हम सिर्फ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को टारगेट कर उनपर कार्रवाईं करते हैं जो अलग-अलग कम्युनिटी के हो सकते है और होते भी हैं. किसी भी कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं करते हैं. अगर कहीं किसी ने ट्रक कटिंग की है, बाइक चोरीयां की हैं या शादी विवाह में पर्स चोरी तो गैंग को पुलिस तत्काल पकड़ कार्रवाईं करती है. आदतन अपराधी जेल से छूट कर फिर वारदात को अंजाम देते हैं.''
यह भी पढ़ें-
- चलती कार की छत से चोरी करने में माहिर ये बदमाश, पुलिस ने दबोचा, नगदी व गहने जब्त
- रतलाम में कंजरों का आतंक जारी, चोरी करने गांव में घुसे बदमाशों ने की फायरिंग, गांववालों ने जमकर पीटा
आईजी ने आगे कहा, '' हम उन आदतन अपराधियों के इलाकों में जाकर अपराधियों को तो समझाते ही हैं, उनके परिवार व अन्य से भी बात करते हैं. उन्हें जितना हो सकता है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं. इसका रिजल्ट भी हमें मिला है. एक वक्त पहले एक कम्यूनिटी के नाम से अपराधी पहचाने जाते थे, आज ऐसा नहीं है. आज बदलाव हुए हैं. पुलिस के प्रयासों से अपराधी समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं खुद के जीवन को नई दिशा दी है.''