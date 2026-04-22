रामानुजगंज में कन्हर नदी का जलस्तर गिरने से पेयजल सप्लाई प्रभावित, नगरपालिका अब नदी में करा रहा डबरी खुदाई का काम
प्यास लगने पर कुआं खोदना वाली कहावत रामानुजगंज में सटीक बैठ रही है. यहां नदी में डबरी खोदकर पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने की तैयारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 22, 2026 at 3:17 PM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज जिले की जीवनदायिनी कन्हर नदी अप्रैल महीने में सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है. इससे नगर पालिका क्षेत्र में जल प्रदाय सुविधा और पेयजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है. इसके चलते अब नदी में डबरी खुदाई का काम कराया जा रहा है ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए पेयजल की किल्लत न हो.
25 हजार की आबादी, कन्हर नदी पर निर्भर
बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अप्रैल महीने में ही पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कन्हर नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है. रामानुजगंज शहर की लगभग 25 हजार की आबादी पेयजल और दैनिक जरूरतों के लिए कन्हर नदी पर ही निर्भर है. साथ ही नदी के किनारे बसे गांव और वहां की आबादी भी पेयजल, निस्तारी और खेती सिंचाई के लिए कन्हर नदी पर निर्भर है.
पेयजल सप्लाई नहीं होगी बाधित
कन्हर नदी के पानी को फिल्टर कर इंटकवेल के माध्यम से लोगों के घरों तक सप्लाई किया जाता है. अब नदी का जलस्तर सूखने से पानी सप्लाई मुश्किल हो रही है जिसके चलते नगरपालिका की ओर से जेसीबी के माध्यम से नदी में डबरी खुदाई कार्य कराया जा रहा है.
इंटकवेल के जरिए कन्हर नदी से पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचता है. अब डबरी खुदाई काम कराया जा रहा है जिससे निर्बाध रूप से शहर के सभी वार्डो में पेयजल की सप्लाई किया जा सके.- सुधीर कुमार, CMO रामानुजगंज
पशु पक्षी भी कन्हर नदी पर निर्भर
रामानुजगंज कन्हर नदी का पानी सूखने की कगार पर पहुंचने से मवेशियों और पशु पक्षियों के लिए भी पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी है. गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए पशु पक्षी कन्हर नदी पर निर्भर रहते हैं. अब देखना होगा कि नदी में डबरी खुदाई कार्य से पानी की किल्लत दूर होती है या नहीं. क्या ये काम प्यास लगने पर कुआं खोदना साबित होगा?