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झमाझम बारिश से कन्हर नदी में भरा पानी, गर्मी में पेयजल की किल्लत से शहरवासियों को निजात

पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कन्हर नदी जीवंत हो उठी है. पशु पक्षियों को भी राहत मिली है.

Kanhar River Balrampur
कन्हर नदी बलरामपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 9:59 AM IST

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बलरामपुर: जिले में भीषण गर्मी के बीच कन्हर नदी में पानी के प्रवाह से जहां पेयजल की किल्लत से लोगों को राहत मिली है वहीं गर्मी में प्यास बूझाने के लिए भटकने वाले पशु पक्षियों को प्यास बूझाने की तड़प से निजात मिली है. बलरामपुर रामानुजगंज की जीवनरेखा मानी जाने वाली कन्हर नदी बीते दिनों हुई झमाझम बारिश से जीवंत हो उठी और नदी में पानी का प्रवाह होने से नगरवासियो सहित नदी के किनारे रहने वाले किसानों को भी इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से थोड़ी राहत मिली है.

बारिश से कन्हर नदी में आया पानी, पेयजल किल्लत से राहत

रामानुजगंज शहर के विभिन्न पंद्रह वार्ड में निवास करने वाली करीब 25 हजार की आबादी पेयजल सहित अन्य दैनिक जरूरतों के लिए कन्हर नदी पर निर्भर है. क्योंकि कन्हर नदी से इंटकवेल के जरिये पानी को फिल्टर कर पाइपलाइन के माध्यम से हर रोज लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है. गर्मी के मौसम में नदी सूखने की कगार पर पहुंचने से नियमित पेयजल आपूर्ति करने में नगरपालिका प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, जिसके चलते नदी में डबरी खुदाई कराकर पेयजल सप्लाई किया जा रहा था.

बारिश के बाद कन्हर नदी में भरा पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

नौतपा के अंत में बारिश से राहत, पानी की किल्लत से निजात

नौतपा के अंतिम दिनों में हुई बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. साथ ही नगर की जीवनरेखा कन्हर नदी और आसपास के छोटे जलस्त्रोत में भी पानी आ चुका है. नदी में पानी आने से पेयजल की समस्या निजात मिलेगी, साथ ही पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को भी प्यास बुझ सकेगी.

बारिश से कन्हर नदी में पानी भर गया है. पानी की समस्या से राहत मिली है.भीषण गर्मी से गर्मी का असर भी कम हुआ है. मौसम सुहाना हो गया है -सुदर्शन दुबे, स्थानीय

जशपुर जिले से निकलकर सोन नदी में मिलती है कन्हर

जीवनदायिनी कन्हर नदी जशपुर जिले के खुड़िया पठार नामक स्थान से निकलती है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों के बीच बहते हुए सीमा का निर्धारण करती है. इस नदी से दोनों राज्यों के हजारों लोगों की प्यास बुझती है और फिर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में मिल जाती है.

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