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कन्हर नदी का रौद्र रूप, बलरामपुर जिले में बारिश से उफान पर नदी नाले

बलरामपुर: सोमवार शाम से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. सभी नदी नाले उफान पर हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों की मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी भी टूट चुकी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कन्हर नदी, सेंदुर नदी, चनान नदी, गागर नदी, रीगड़ नदी, इरिया नदी सहित सभी छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं. कन्हर नदी एनीकट से ऊपर पानी बह रहा है, जिससे कन्हर नदी रौद्र रूप में दिखाई दे रही है. महामाया मंदिर घाट, राम मंदिर घाट और शिव मंदिर घाट की सीढ़ियों तक नदी का पानी पहुंच चुका है.

बलरामपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat Chhattisgarh)

लुर्गी गांव की बस्ती मुख्य सड़क से कटी

रामानुजगंज शहर से महज कुछ किलोमीटर दूर लुर्गी गांव के खुटहन पारा बस्ती में पुलिया के ऊपर से पानी बहने की वजह से मुख्य सड़क से यह मोहल्ला पूरी तरह से कट चुका है. यहां रहने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा सके. इस बस्ती के लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं. वहीं रामानुजगंज शहर के वार्ड 9 में पानी भरने की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है.

उफान पर नदी नाले (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर रही गश्त

रामानुजगंज में कन्हर नदी के आसपास पुलिस प्रशासन और नगरपालिका की टीम लगातार गश्त पेट्रोलिंग कर रही है. लोगों को नदी के पास नहीं जाने के लिए समझाइश भी दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो.