कन्हैयालाल हत्याकांड में 5 आरोपियों को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल लंबे समय से हिरासत में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है.
Published : October 3, 2026 at 8:54 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिन दहाड़े पीड़ित की दुकान में घुसकर की गई बेरहम हत्या और सांप्रदायिक अशांति व दहशत फैलाने के लिए इस जघन्य कृत्य को रिकॉर्ड कर फैलाना राज्य की नींव पर प्रहार करता है. ऐसी संगठित आतंकी गतिविधि के लिए आपराधिक साजिश का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है.
मामले की परिस्थितियों और ट्रायल को देखते हुए केवल लंबे समय से हिरासत में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण में की गई टिप्पणियां केवल जमानत याचिकाओं की सुनवाई तक ही सीमित हैं और उन्हें मामले के साक्ष्यों के अंतिम आकलन के रूप में नहीं माना जाएगा.
एनआईए ने साजिश के पुख्ता सबूतों से किया विरोध: जमानत याचिकाओं में दलील दी गई कि कन्हैयालाल की दुकान के आसपास घटना से पहले आरोपियों की मौजूदगी साबित करने वाला कोई सीधा साक्ष्य नहीं है. इसके अलावा वे करीब चार साल से जेल में बंद हैं और मामले की सुनवाई पूरी होने में अभी लंबा समय लग सकता है. इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक स्नेहदीप ने कहा कि सभी याचिकाकर्ता इस हत्याकांड की साजिश में सक्रिय और अहम भूमिका में थे. गवाहों के बयानों और जांच में सामने आए साक्ष्यों से साबित होता है कि हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी.
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30 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं: एनआईए की ओर से बताया गया कि आरोपियों ने कन्हैयालाल की रेकी की और मुख्य आरोपियों तक उसकी तस्वीरें भेजीं. कॉल डिटेल और हथियारों की बरामदगी सहित अन्य साक्ष्य भी आरोपियों के खिलाफ हैं. एनआईए ने कहा कि मामले की नियमित सुनवाई हो रही है और अभियोजन पक्ष के 180 गवाहों में से अब 89 गवाहों के बयान बाकी हैं, जबकि करीब 30 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.
28 जून 2022 को दुकान में घुसकर की थी बर्बर हत्या: 28 जून 2022 को कन्हैयालाल दर्जी अपनी दुकान पर काम कर रहे थे. इस दौरान उनकी बर्बरतापूर्वक गला काटकर हत्या कर दी गई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था. मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. मामले में फरहाद मोहम्मद और मोहम्मद जावेद को जमानत मिल चुकी है, वहीं पाक निवासी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं.
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