ETV Bharat / state

कन्हैयालाल हत्याकांड में 5 आरोपियों को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिन दहाड़े पीड़ित की दुकान में घुसकर की गई बेरहम हत्या और सांप्रदायिक अशांति व दहशत फैलाने के लिए इस जघन्य कृत्य को रिकॉर्ड कर फैलाना राज्य की नींव पर प्रहार करता है. ऐसी संगठित आतंकी गतिविधि के लिए आपराधिक साजिश का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है.