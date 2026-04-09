हमीरपुर मर्डर मिस्ट्री : पुलिस ने खोला आशीष हत्याकांड का राज, आरोपी पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश तेज
आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति कन्हैया शर्मा की गला घोंटकर हत्या की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 1:10 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर में सिटी फॉरेस्ट कांड के मुख्य आरोपी आशीष उर्फ कन्हैया शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसका प्रेमी फरार है.
दरअसल, हमीरपुर के गांधी नगर नई बस्ती निवासी आशीष शर्मा (42) तीन साल पहले हुए सिटी फॉरेस्ट कांड का मुख्य आरोपी था. वह हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर था और कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहा था. एक अप्रैल की रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी.
मृतक के साले जयराम की तहरीर पर पांच अप्रैल को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें मृतक की पत्नी आरती शर्मा को घटना स्थल पर एक अन्य व्यक्ति के साथ आते-जाते देखा गया. चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरती शर्मा का अपने पड़ोसी सबलू खान उर्फ सफात से प्रेम संबंध चल रहा था. मृतक इसका विरोध करता था, जिससे पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था.
इसी के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और कानपुर पहुंचकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी कमरे का दरवाजा बंद कर अपने प्रेमी के साथ वापस हमीरपुर लौट आई. बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नौबस्ता चौराहे के पास दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका प्रेमी फरार हो गया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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