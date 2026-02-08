ETV Bharat / state

गहलोत का निर्मला सीतारमण पर पलटवार, केस में NIA के पास, परिवार को 4 साल से न्याय का इंतजार

जयपुर: प्रदेश के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस मामले में दिए गए बयान के बाद अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि निर्मला सीतारमण भूल गई हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच साल 2022 से एनआईए के पास है और परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है.

गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बयान दिया है कि उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया. यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत एवं भ्रामक है. राजस्थान पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में हत्यारों को अरेस्ट किया था, फिर पुलिस से केस लेकर केंद्र सरकार ने जांच एनआईए को दे दी. तब से 2022 से आज तक 2026 तक कन्हैयालाल का परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "आपके नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मैं बार-बार पूछता हूं कि क्या हुआ, हत्यारों को सजा कब मिलेगी तो वो जवाब नहीं देते हैं."