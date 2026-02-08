गहलोत का निर्मला सीतारमण पर पलटवार, केस में NIA के पास, परिवार को 4 साल से न्याय का इंतजार
कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर निर्मला सीतारमण के संसद में बयान पर अशोक गहलोत ने पलटवार किया, कहा- जांच 2022 से NIA के पास.
Published : February 8, 2026 at 4:25 PM IST
जयपुर: प्रदेश के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस मामले में दिए गए बयान के बाद अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि निर्मला सीतारमण भूल गई हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच साल 2022 से एनआईए के पास है और परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है.
गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बयान दिया है कि उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया. यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत एवं भ्रामक है. राजस्थान पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में हत्यारों को अरेस्ट किया था, फिर पुलिस से केस लेकर केंद्र सरकार ने जांच एनआईए को दे दी. तब से 2022 से आज तक 2026 तक कन्हैयालाल का परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "आपके नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मैं बार-बार पूछता हूं कि क्या हुआ, हत्यारों को सजा कब मिलेगी तो वो जवाब नहीं देते हैं."
देश की वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman ने संसद में बयान दिया है कि उदयपुर में हुए श्री कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 8, 2026
यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत एवं भ्रामक है। राजस्थान पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में…
इसे भी पढ़ें- Gehlot Politics : सोशल मीडिया पर अपनी धार पैनी कर रहे गहलोत, आज भी खांटी नेता
कन्हैयालाल के हत्यारे भाजपा कार्यकर्ता: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे. इनको अभी तक सजा नहीं मिलने के कारण जनता के मन में आशंका पुष्ट होती जा रही है कि भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण इन दोनों को इतने ओपन एंड शट केस होने के बावजूद इन्हें सजा नहीं दी जा रही है.
हमारी सरकार ने मुआवजा और बेटों को नौकरी दी: गहलोत ने कहा कि चुनावों के समय भाजपा ने 5 लाख बनाम 50 लाख का झूठ बोलकर इस मुद्दे का इस्तेमाल किया, लेकिन सच यह है कि कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया गया एवं उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी गई. चुनाव के बाद अब गृह मंत्री जब भी राजस्थान आते हैं तो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं, मामले को गोल कर जाते हैं. देश की जनता यह सब देख रही है और समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- गहलोत का आरोप, 2 साल की फाइलें नहीं खोलने के लिए SOG पर दबाव बन रहे हैं मुख्यमंत्री