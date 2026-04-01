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कन्हैयालाल हत्याकांड: गहलोत का आरोप- हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता, इसलिए नहीं हो रही सजा

जयपुर: उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा को निशाने पर लिया है. गहलोत ने आरोप लगाया कि कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे. इसलिए उन्हें सजा नहीं हो रही है. पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला उठाया.

गहलोत ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि उदयपुर के कन्हैयालाल के परिवार को भाजपा सरकार से न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है. गृहमंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के समय जनता में भ्रम फैलाया कि राजस्थान सरकार ने स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया, जबकि यह मुकदमा शुरू से ही NIA के पास है और NIA की स्पेशल कोर्ट में ही चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि अमित शाह जी, भाजपा की राजस्थान में सरकार बने सवा दो साल हो चुके हैं. आपकी सरकार ने अभी तक इस मामले में वह स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बनाया है, जिसका आरोप आप कांग्रेस सरकार पर लगा रहे थे?