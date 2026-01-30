ETV Bharat / state

गांधी से गोडसे और नक्सलवाद से बांग्लादेशी के मुद्दे पर, कन्हैया कुमार का बीजेपी पर निशाना

कन्हैया कुमार ने कहा कि आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है. सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प आज के दिन लिया जाता है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आकर उन्हें खुशी हो रही है और वे सरगुजा में गैर-राजनीतिक संगठनों द्वारा गांधी जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

रायपुर : कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे. अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. कन्हैया कुमार ने गांधी जी के बलिदान दिवस से लेकर गोडसेवादी राजनीति, नक्सलवाद और बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सरकार के फैसलों पर खुलकर अपनी बात रखी.

छत्तीसगढ़ दौरे पर कन्हैया कुमार (ETV BHARAT)

गोडसेवादी राजनीति पर हमला

कन्हैया कुमार ने कहा कि गांधी जी मानते थे कि वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा में दुखी हो, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोगों को दूसरों की पीड़ा में खुशी मिलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज की राजनीति पूरी तरह नफरत पर आधारित हो गई है. धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे समय में गांधी जी को बार-बार याद करना जरूरी है. भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस देश का इतिहास हिंसा और असत्य का नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा का इतिहास है.

नक्सलवाद पर मोदी सरकार के डेडलाइन को लेकर सवाल

31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने के सरकारी दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंसा किसी भी रूप में और किसी के द्वारा की जाए, वह गलत है.

हिंसा से मनुष्यता का नुकसान होता है. सरकार दावे करे यह ठीक है, लेकिन हिंसा जितनी जल्दी खत्म हो, उतना ही देश और समाज के लिए बेहतर होगा. हम बंदूकवादी विचारधारा के खिलाफ हैं- कन्हैया कुमार, नेता, कांग्रेस

बांग्लादेशी हिंदुओं को मकान देने के फैसले पर तंज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांग्लादेशी हिंदुओं को मकान देने के फैसले पर कन्हैया कुमार ने कहा कि लोगों को रहने की जगह मिलना खुशी की बात है. लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश के सभी लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया था. आज देश में रह रहे कई लोगों को अब तक पक्का मकान नहीं मिला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप भी इन अच्छे दिनों का इंतजार करते रहिए.