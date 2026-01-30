ETV Bharat / state

गांधी से गोडसे और नक्सलवाद से बांग्लादेशी के मुद्दे पर, कन्हैया कुमार का बीजेपी पर निशाना

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे. यहां पर उन्होंने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है.

Congress Leader Kanhaiya Kumar
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे. अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. कन्हैया कुमार ने गांधी जी के बलिदान दिवस से लेकर गोडसेवादी राजनीति, नक्सलवाद और बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सरकार के फैसलों पर खुलकर अपनी बात रखी.

गांधी के बलिदान दिवस पर दिया सत्य और अहिंसा का संदेश

कन्हैया कुमार ने कहा कि आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है. सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प आज के दिन लिया जाता है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आकर उन्हें खुशी हो रही है और वे सरगुजा में गैर-राजनीतिक संगठनों द्वारा गांधी जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

छत्तीसगढ़ दौरे पर कन्हैया कुमार (ETV BHARAT)

गोडसेवादी राजनीति पर हमला

कन्हैया कुमार ने कहा कि गांधी जी मानते थे कि वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा में दुखी हो, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोगों को दूसरों की पीड़ा में खुशी मिलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज की राजनीति पूरी तरह नफरत पर आधारित हो गई है. धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे समय में गांधी जी को बार-बार याद करना जरूरी है. भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस देश का इतिहास हिंसा और असत्य का नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा का इतिहास है.

नक्सलवाद पर मोदी सरकार के डेडलाइन को लेकर सवाल

31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने के सरकारी दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंसा किसी भी रूप में और किसी के द्वारा की जाए, वह गलत है.

हिंसा से मनुष्यता का नुकसान होता है. सरकार दावे करे यह ठीक है, लेकिन हिंसा जितनी जल्दी खत्म हो, उतना ही देश और समाज के लिए बेहतर होगा. हम बंदूकवादी विचारधारा के खिलाफ हैं- कन्हैया कुमार, नेता, कांग्रेस

बांग्लादेशी हिंदुओं को मकान देने के फैसले पर तंज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांग्लादेशी हिंदुओं को मकान देने के फैसले पर कन्हैया कुमार ने कहा कि लोगों को रहने की जगह मिलना खुशी की बात है. लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश के सभी लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया था. आज देश में रह रहे कई लोगों को अब तक पक्का मकान नहीं मिला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप भी इन अच्छे दिनों का इंतजार करते रहिए.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की डेट पर राजनीति, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा, कांग्रेसियों ने मारी कल्टी

युवाओं को आम बजट से बड़ी उम्मीद, रोजगार और उच्च शिक्षा की मांग सबसे बड़ी

TAGGED:

MODI GOVT
GANDHI AND GODSE
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार
महात्मा गांधी
KANHAIYA KUMAR TARGETS MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.