ETV Bharat / state

यूसीसी से पहले भोपाल पहुंचे कन्हैया कुमार, सरकार पर हमला, UCC को बताया सिलेक्टड सिविल कोड

UCC, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य पर बोले कन्हैया कुमार, मोहन सरकार पर भी जमकर साधा निशाना, कहा- चोरों की सरकार

Uniform Civil Code madhya pradesh
कन्हैया का यूसीसी पर निशाना (Etv Bhopal)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य कन्हैया कुमार रविवार को कांग्रेस के "छात्रों की गूंज" अभियान में शामिल होने भोपाल पहुंचे. राजधानी के इतवारा चौराहे पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने यूसीसी के बहाने केंद्र सरकार के साथ मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला. बता दें कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी लाया जा सकता है. इसके पहले कन्हैया कुमार ने भोपाल पहुंचकर यूसीसी पर सवाल उठाए हैं.

कन्हैया का यूसीसी पर निशाना

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कन्हैया कुमार रविवार को भोपाल के इतवारा चौराहे पर युवा संवाद कार्यक्रम में आए. ईटीवी भारत से बातचीत में कन्हैया कुमार ने मध्यप्रदेश में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, '' यह यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, बल्कि "सेलेक्टेड सिविल कोड (SCC)" है. यदि कोई कानून वास्तव में यूनिफॉर्म है तो वह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही है.'' उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कोई सुधार नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं और आने वाले समय में मध्यप्रदेश में भी ऐसे हालात पैदा होने की आशंका है.

सरकार केवल ध्यान भटका रही है : कन्हैया (Etv Bhopal)

जब कन्हैया कुमार से पूछा गया की इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सदन में क्यों एकजुट नहीं है और इन मुद्दों को कैसे रखेगी? तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि कांग्रेस का संघर्ष राहुल गांधी के नेतृत्व मे जारी रहेगा. इस दौरान मंच पर मौजूद स्थानीय विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी को लेकर कहा कि सरकार चाहे कोई कानून ले आए, हम उसे नहीं मानेंगे.

पेपर लीक और युवाओं के भविष्य पर बोले कन्हैया

युवाओं को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, '' देश में युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है. देशभर में अब तक 192 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया. पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, कई युवा मानसिक तनाव में हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशील नजर नहीं आती.''

kanhaiya kumar in bhopal
स्थानीय कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साथ कन्हैया कुमार (Etv Bhopal)

सरकार केवल ध्यान भटका रही है : कन्हैया

कन्हैया कुमार ने किसानों की समस्याओं का भी जिक्र करते हुए कहा, '' किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई लगातार बढ़ रही है. इन मुद्दों पर सरकार जवाब देने के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है.'' उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने और सरकार से जवाब मांगने का आह्वान किया.

किसानों को लेकर गंभीर नहीं मोहन सरकार : कन्हैया

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कन्हैया कुमार ने मध्यप्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नाम लेकर कहा कि प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और किसानों के मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है. साथ ही उन्होंने राम मंदिर में हुई चोरी की घटना का उल्लेख करते हुए कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इन घटनाओं की जवाबदेही लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
UCC IN MADHYA PRADESH
UNIFORM CIVIL CODE MADHYA PRADESH
MOHAN YADAV GOVT
KANHAIYA KUMAR IN BHOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.