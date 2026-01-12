ETV Bharat / state

4 माह की उम्र में मां से बिछड़ा शावक, बना खतरनाक शिकारी, नौरादेही टाइगर रिजर्व में दहाड़ेगा

मध्य प्रदेश के कान्हा से नौरादेही टाइगर रिजर्व में शिफ्ट होगा एक नर बाघ, जल्द होगा पर्यटकों को इस बाघ का दीदार.

NAURADEHI TIGER SHIFTING
नौरादेही टाइगर रिजर्व में शिफ्ट होगा 1 नर बाघ (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 6:34 PM IST

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) में एक नया बाघ आने वाला है. जिसके संघर्ष की कहानी बड़ी दिलचस्प है. ये बाघ महज 4 महीने की उम्र में अपनी मां से बिछड़ गया. मां से बिछड़ने के बाद करीब 2 साल तक जंगल में जीने के लिए कड़ी मेहनत की और अब एक खतरनाक शिकारी के रूप में ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में दहाड़ता नजर आएगा.

2023 में 4 महीने की उम्र में मां से बिछड़ा था बाघ

नौरादेही टाइगर रिजर्व में लाए जा रहे नए बाघ की कहानी बड़ी दिलचस्प और संघर्षों से भरी है. कहानी अप्रैल 2023 की है, जब यह बाघ केवल 4 महीने का था, तो पेंच टाइगर रिजर्व में अपनी मां से बिछड़ गया था. ये शावक पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन रुखड़ में रजोला बीट के साकादेही गांव के पास देखा गया. पहले तो टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अपनी मां से बिछड़े बाघ को उधर ही रहने दिया ताकि अगर मां भटक गई हो, तो ढूंढते हुए आ जाएगी.

नौरादेही में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज (ETV Bharat)

इस पर कैमरे के जरिए नजर रखी गई. लेकिन कई दिनों तक जब बाघिन अपने शावक को लेने नहीं आई, तो टाइगर रिजर्व ने शावक का रेस्क्यू कर रूखड रेंज में कई दिनों तक पिंजरे में रखा. शावक को उसकी मां से मिलाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए. लेकिन काफी कोशिशों के बाद शावक को उसकी मां से नहीं मिलाया जा सका.

पेंच से किया गया कान्हा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट

कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर रविंद्र मणी त्रिपाठी ने बताया कि "जब टाइगर रिजर्व प्रबंधन शावक को उसकी मां से मिलवाने में असफल रहा, तो शावक को प्रशिक्षण के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया. जहां घोरेला बाडडे में रखकर बाघ को हमारे विशेषज्ञों ने शिकार करने का प्रशिक्षण दिया. शिकार करना सीखने के बाद इसे जंगल में घूमने का प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान यह भी देखा गया कि क्या ये खुले जंगल में अपने भोजन की तलाश कर उसका शिकार कर पाएगा या नहीं.

धीरे-धीरे बाघ ने जंगल में चहलकदमी बढ़ाई और 2 शिकार भी किए. अब इसकी उम्र करीब 3 साल हो चुकी है और हमें भरोसा हो चुका है कि अब ये जंगल में आसानी से जी लेगा. जिसके बाद इसको नौरादेही टाइगर रिजर्व शिफ्ट करने का प्रस्ताव वन मुख्यालय को भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है."

नौरादेही में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज

नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या करीब 28 पहुंच चुकी है. स्थानीय लोग यहां 30 बाघों के होने का दावा करते हैं, लेकिन प्रबंधन अपने रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर इनकी संख्या 28 ही बताता है. जिसमें बाघिनों की संख्या 20 के करीब है. ऐसे में बाघिनों के मुकाबले बाघों की संख्या कम है. इसलिए यहां बाघों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

वहीं, नौरादेही में अफ्रीकन चीते शिफ्ट किए जाने की खबर के साथ यहां सैलानियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. लेकिन विशाल क्षेत्रफल के कारण कई बार सैलानियों को बाघों की दीदार नहीं हो पाता है. ऐसे में प्रबंधन चाहता है कि यहां बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हो, ताकि सैलानियों को बाघों का दीदार आसानी से हो जाए.

जनवरी के अंत तक शिफ्ट हो सकता है टाइगर

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ए ए अंसारी का कहना है कि "हमें वन मुख्यालय से आदेश हुआ है कि एक नर बाघ कान्हा से यहां शिफ्ट करना है. उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं. अभी गांवों के विस्थापन के बाद बड़ा एरिया खाली हुआ है. हम लोग उस नर बाघ को वहां बसाने की तैयारी कर रहे हैं. संभावना है कि जनवरी के अंत में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में बाघ की शिफ्टिंग की जाएगी."

