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कान्हा में फेफड़ों के संक्रमण से तीन शावकों की मौत, वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

कान्हा में फेफड़ों के संक्रमण से तीन शावकों की मौत ( Etv Bharat )

वन विभाग के मुताबिक इन शावकों की मौत फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुई है लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संक्रमण फैला कैसे? और समय रहते इलाज क्यों नहीं हो पाया? प्रधान मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक समिता राजौरा के मुताबिक , '' शावकों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, जिसमें फेफड़ों के संक्रमण की पुष्टि हुई है. एक अन्य शावक और मादा टाइग्रेस का इलाज जारी है, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं,और रिपोर्ट का इंतजार है.''

मंडला : बाघों की दहाड़ के लिए मशहूर मध्यप्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से चिंताजनक खबर सामने आ रही है. मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व से टाइगर के तीन शावकों की एकसाथ मौत से सनसनी फैल गई है. कान्हा नेशनल पार्क के सरही जोन में एक ही मादा टाइगर के तीन बाघ शावकों की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

तीन शावकों की मौत से वाइल्ड लाइफ प्रेमी व स्थानीय लोग भी चिंता में (Etv Bharat)

रिपोर्ट का इंतजार, कहीं देर न हो जाए

एक ही मादा टाइगर के तीन बच्चों की मौत फेफड़ों के संक्रमण से होना इस बात की ओर इशारा है कि ये संक्रमण फैल रहा है और हो सकता है कि अन्य टाइगर भी इसकी चपेट में आ जाएं. ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसे मामलों में त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा और क्या रिपोर्ट के इंतजार में बैठना सही है? क्योंकि बाघों की संदिग्ध मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है.

फेफड़ों के संक्रमण से तीन बाघ शावकों की मौत (Etv Bharat)

वाइल्ड लाइफ प्रेमी व स्थानीय लोग चिंता में

स्थानीय लोगों और वाइल्ड लाइफ लवर्स का कहना है कि अगर इसी तरह बाघों की मौत होती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब कान्हा सिर्फ किताबों और तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइगर रिजर्व में एकसाथ बाघों की किसी बीमारी से मौत होने को बिलकुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. अगर शावकों की मौत संक्रमण से हुई है तो ये बेहद चिंताजनक है. संक्रमण कैसा है और कैसे फैला इसका जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए, जिससे अन्य टाइगर्स व वन्य जीवों को सुरक्षित किया जा सके.

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कान्हा नेशनल पार्क जो टाइगर्स के लिए देश-दुनिया में मशहूर है आज खुद टाइगर्स की मौत के संकट से जूझता नजर आ रहा है. तीन मासूम शावकों की मौत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है उस लापरवाही का,जो धीरे-धीरे इस जंगल को खोखला कर रही है. अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन समय रहते चेत जाएगा,या फिर लापरवाही का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?