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कान्हा नेशनल पार्क के हाथियों का पिकनिक टाइम, 6 दिन तक मेहमानों जैसी खातिरदारी

कान्हा के हाथी 15 से 20 सितंबर तक आराम करेंगे. सुबह से स्नान के बाद मालिश. फिर लजीज व्यंजन. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.

Kanha Elephants camp
कान्हा के हाथी 15 से 20 सितंबर तक आराम करेंगे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 12:51 PM IST

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मंडला : विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के उद्देश्य से 15 से 20 सितंबर तक सुपखार परिक्षेत्र मे रिजूविनेशन कैंप लगेगा. कान्हा नेशनल पार्क में 16 हाथी हैं, जिसमें 9 नर, 6 मादा और एक नवजात शामिल है. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 6 दिवसीय हाथियों का कैंप लगेगा.

हाथियों को स्नान कराने के बाद मालिश

पूरे वर्ष कान्हा नेशनल पार्क में हाथी अपनी सेवाएं देते हैं. कान्हा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होती है. कैंप के दौरान हाथियों को विशेष आहार दिया जाता है और वन्यजीव चिकित्सक द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है. हाथियों की मालिश और सेवा के साथ ही उनके रक्त, मल-मूत्र के नमूने लेकर आवश्यक परीक्षण किया जाता है. दैनिक गतिविधियों में हाथियों को सुबह जंगल में लाकर नहलाया जाता है, शरीर की मालिश की जाती है. दोपहर इसके बाद भांति-भांति का भोजन कराया जाता है. खासकर गन्ना और उनके पसंद के फल.

कान्हा नेशनल पार्क के सहायक संचालक प्रकाश कुमार वर्मा (ETV BHARAT)

सभी हाथी कैंप में साथ रहेंगे

कान्हा नेशनल पार्क के सहायक संचालक प्रकाश कुमार वर्मा ने बताया "अपनी जिम्मेदारियों के बीच इन हाथियों को आराम, बेहतर आहार और स्वास्थ्य देखभाल का अवसर देने के लिए यह विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है. कैंप के दौरान सभी हाथियों को एक साथ रहने, भोजन करने और विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. ये गतिविधियां हाथियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं."

कैंप में हाथियों को विशेष आहार दिया जाएगा. वन्यजीव चिकित्सक द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. हाथियों की मालिश और सेवा के साथ उनके रक्त, फीकल और मूत्र के नमूने लेकर आवश्यक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे.

हाथियों की फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट बनेगी

इसके अलावा प्रत्येक हाथी का शारीरिक माप भी निर्धारित प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा, ताकि उनके स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति का नियमित रिकॉर्ड तैयार किया जा सके. कैंप की दैनिक गतिविधियां भी खास होंगी. सुबह हाथियों को जंगल से लाकर नहलाया जाएगा. शरीर और पैरों की मालिश की जाएगी. दोपहर में महावत और चाराकटरों के साथ परिचय तथा खेल गतिविधियां कराई जाएंगी और शाम को भोजन कराने के बाद उन्हें पुनः जंगल में छोड़ा जाएगा. सिर्फ हाथियों की सेहत ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल करने वाले महावत और चाराकटरों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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