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कान्हा नेशनल पार्क की सैर से पहले पढ़ें ये खबर, कब खुलेगा कब बंद होगा कोर जोन

कान्हा नेशनल पार्क का 30 जून से बंद होगा कोर जोन, बफर जोन पर्यटकों के लिये रहेगा चालू. 1 अक्टूबर से फिर खुलेगा कोर जोन.

Kanha National Park core zone close
कान्हा नेशनल पार्क का 30 जून से बंद होगा कोर जोन (Source : Kanha National Park)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 5:05 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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मंडला: सुप्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क 30 जून से बंद हो रहा है. अब 30 जून के बाद कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटक वन्य जीवों के दीदार नहीं कर पाएंगे. केवल कान्हा नेशनल पार्क का बफर जोन ही पर्यटकों के लिये चालू रहेगा. पार्क बंद होने से खासा प्रभाव जिप्सी संचालक, गाइड और रिजॉर्ट मालिकों पर पड़ेगा.

अब कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन की शुरुआत 1 अक्टूम्बर से होगी. 30 जून के बाद से वन्य प्राणियों के दीदार की रौनक खत्म होने वाली है. पर्यटक काफी संख्या में कान्हा पार्क में टाइगर, बारासिंघा और अन्य वन्य जीवों के दीदार के लिये पहुंचते थे.

बफर जोन पर्यटकों के लिये रहेगा चालू (ETV Bharat)

बीते साल की अपेक्षा इस साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा

पिछले वर्ष घरेलू पर्यटक 2 लाख 57 हजार कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे थे और विदेशी पर्यटक 23 हजार 165 पार्क पहुंचे थे. इस वर्ष की बात की जाए तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है. इस वर्ष विदेशी पर्यटक 23 हजार से ज्यादा कान्हा पार्क पहुंचे हैं, वहीं इस साल भारतीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ. इस साल 2 लाख 70 हजार 565 पर्यटकों का कान्हा नेशनल पार्क के खटिया मुक्की, सरही गेट से आना हुआ.

पार्क बन्द होने पर कान्हा प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी दोगनी

पार्क बंद होने के बाद कान्हा प्रबंधन की पार्क को लेकर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं. कान्हा प्रबंधन इस दौरान मानसून गश्ती करता है. वन्य जीवों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ता है.गश्ती हाथियों वाहनों और पैदल गश्ती की जाती है.

Kanha National Park
कान्हा नेशनल पार्क की सैर करते सैलानी (Source : Kanha National Park)

खटिया, सरही, मुक्की गेट के बफर जोन रहेंगे चालू

वर्षा काल में कान्हा नेशनल पार्क का बफर जोन चालू रहेगा. पर्यटक इस जोन से वन्य जीवों के दीदार कर सकेंगे. पर्यटकों को शाम के वक्त बैगा हार्ट से वाकिफ करवाया जाएगा. साथ ही यहां लोकल कम्युनिटी डांस और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक समस्या हल होगी.

Kanha National Park core zone
कान्हा नेशनल पार्क में बारासिंघा (Source : Kanha National Park)

कान्हा नेशनल पार्क के उप संचालक प्रकाश वर्मा ने बताया कि "ये जो समय होता है पर्यटन वर्ष 1 अक्टूबर 25 से प्रारंभ हो कर 30 जून 2026 रहता है. 30 जून से विशेष तौर से कोर जोन के लिए खटिया, मुक्की और सरही गेट से जंगल सफारी बन्द होगी और बफर जोन की सफारी यथावत चालू रहेगी. वहीं देखा जाए तो घरेलू पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है.

वही उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नाइट सफारी बन्द होने के कारण भी पर्यटकों में बफर और कोर जोन में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है. पिछले साल घरेलू पर्यटक 2 लाख 57 हजार और विदेशी पर्यटक 23 हजार 165 बफर और कोर जोन में पहुंचे.

Kanha National Park closed 30 june
कान्हा नेशनल पार्क के जीव (Source : Kanha National Park)

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वहीं, कान्हा प्रबन्धन के द्वारा बोकल फ़ॉर लोकल के तहत पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बैगा नृत्य, बैगा पकवान कोदो कुटकी जैसे व्यंजनों के स्टाल की व्यवस्था की जा रही है. इससे स्थानी लोगों को रोजगार मिल सकेगा. वहीं उच्च, न्यायालय के आदेश के बाद से पार्क के अंदर मोबाइल प्रतिबंध तो हुआ लेकिन कैमरे को पार्क में ले जाने की अनुमति यथावत है. "

Last Updated : June 28, 2026 at 5:14 PM IST

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