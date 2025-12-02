ETV Bharat / state

मंडला के कान्हा नेशनल पार्क जाने का है प्लान? पहले जान लें इस बड़े बदलाव के बारे में

मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में सफारी को लेकर प्रबंधन ने उठाया बड़ा फैसला, सफारी टिकट होंगी कैंसिल, रिफंड होगा पैसा

कान्हा में टाइगर सफारी को लेकर बड़ा बदलाव (Kanha national park)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 12:36 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 1:25 PM IST

मंडला : अगर आप कान्हा नेशनल पार्क जाने का प्लान बना रहे हैं और टाइगर सफारी बुक कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए. कान्हा नेशनल पार्क में एक बड़ा बदलाव हुआ है जो आपके मजे को फीका कर सकता है. अगर आप टाइगर सफारी के शौकीन हैं और जंगल में बाघों का दीदार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको निराशा हाथ लग सकती है.

मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में देश ही नहीं दुनिया के कई देशों से पर्यटक टाइगर्स का दीदार करने पहुंचते हैं. लेकिन बाघों की इस रोमांचक सफारी को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यहां नाइट सफारी प्रतिबंधित कर दी गई है. दिन की सफारी के साथ यहां पर्यटक रात में भी बाघों का दीदार करने बफर जोन में सफारी करते थे पर अब ऐसा नहीं होगा.

नाइट सफारी को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने भी जताई थी चिंता (Kanha national park)

कहां होती थी कान्हा में नाइट सफारी?

इस आदेश के पहले तक कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नाइट सफारी होती थी. पर्यटकों को खटिया, सिझोरा और खापा बफर जोन में ले जाया जाता था, जहां वे रात के वक्त जंगल में घूमने और बाघ समेत अन्य वन्य जीवों का दीदार करते थे. इन गेटों से रोजाना 15-15 वाहनों को नाइट सफारी की अनुमति दी जाती थी पर 1 दिसंबर से इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

कान्हा सफारी की बुकिंग होगी कैंसिल, मिलेगा रिफंड

अगर आपने भी कान्हा में नाइट सफारी की बुकिंग करा रखी है तो ठहर जाइए क्योंकि आपको निराशा हाथ लग सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने नाइट सफारी की एडवांस बुकिंग भी रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं. इसके बाद पर्यटकों की सफारी की बुकिंग कैंसिल होकर उन्हें रिफंड प्राप्त हो जाएगा. कान्हा नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया, '' नाइट सफारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बंद हुई है. निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमने 30 नवंबर के बाद से नाइट सफारी बंद कर दी है और जिन पर्यटकों की एडवांस बुकिंग है उसके लिए हम शासकीय प्रक्रिया के तहत पैसा वापस करेंगे.''

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने जताई थी चिंता

भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कान्हा प्रबंधन ने नाइट सफारी को बंद कर दिया हो लेकिन इसे लेकर कई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने पहले ही चिंता जाहिर की थी. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट शरद वत्स ने एक पोस्ट में लिखा था कि नाइट सफारी के कई नकारात्म पहलू हैं. घने जंगलों में बाघ व अन्य जीवों को देखने के लिए बेहद तेज फोकस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वन्य जीवों की आंखें खराब होने की संभावना रहती है या उनमें अस्थाई अंधापन भी आ सकता है. इसके साथ ही रात की सफारी से जंगल का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है. ये चिंता का विषय है.''

संपादक की पसंद

