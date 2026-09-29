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2 दिन से 3 बच्चों की मां लापता, सोने-चांदी समेत रसोई के बर्तन तक ले गई साथ

कांगड़ा की महिला लापता ( ETV Bharat GFX )

ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के तहत मझींन के बलड़ी से एक महिला बीते 2 दिन से घर से लापता है. महिला 3 बच्चों की मां है और 27 सितंबर से लापता है. महिला की सास सरला देवी ने उसकी बहु पूजा देवी के लापता होने का मामला पुलिस में दर्ज करवाया है. पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मां के बिना बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल एसपी जिला देहरा संदीप धवल ने बताया कि महिला की सास सरला देवी ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे श्रवण कुमार की पत्नी पूजा देवी बीते 2 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई. पूजा के तीन बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे और एक बेटी है. मां के लापता होने के बाद से बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. सास सरला देवी ने बताया कि उनके बेटे-बहु की शादी को करीब 15 साल हो गए हैं. उन्होंने बताया कि पूजा देवी मुख्य रूप से नेपाल से है. पूजा का पति ड्राइवर का काम करता है. सरला देवी ने पुलिस से अपनी बहु को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है.