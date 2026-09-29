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2 दिन से 3 बच्चों की मां लापता, सोने-चांदी समेत रसोई के बर्तन तक ले गई साथ

महिला की सास ने दर्ज करवाई शिकायत, बहू के साथ घर का सामान गायब होने का भी मामला करवाया दर्ज.

Jawalamukhi missing case
कांगड़ा की महिला लापता (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:14 PM IST

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ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के तहत मझींन के बलड़ी से एक महिला बीते 2 दिन से घर से लापता है. महिला 3 बच्चों की मां है और 27 सितंबर से लापता है. महिला की सास सरला देवी ने उसकी बहु पूजा देवी के लापता होने का मामला पुलिस में दर्ज करवाया है. पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मां के बिना बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

एसपी जिला देहरा संदीप धवल ने बताया कि महिला की सास सरला देवी ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे श्रवण कुमार की पत्नी पूजा देवी बीते 2 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई. पूजा के तीन बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे और एक बेटी है. मां के लापता होने के बाद से बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. सास सरला देवी ने बताया कि उनके बेटे-बहु की शादी को करीब 15 साल हो गए हैं. उन्होंने बताया कि पूजा देवी मुख्य रूप से नेपाल से है. पूजा का पति ड्राइवर का काम करता है. सरला देवी ने पुलिस से अपनी बहु को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है.

"महिला की सास की शिकायत पर पुलिस ने बहु के लापता होने का मामला दर्ज कर लिया है. बहरहाल मामले को लेकर पुलिस पूरी जांच कर रही है. इसके तहत पुलिस द्वारा जगह-जगह सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है." - संदीप धवल, एसपी जिला देहरा

घर से सोना-चांदी और बर्तन गायब

एसपी जिला देहरा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि बहू पूजा देवी के लापता होने के बाद उन्होंने घर से कुछ चीजें भी गायब पाई हैं. उसने बताया कि उनकी बहू लापता होने के दौरान घर से करीब 30 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी तथा रसोई के बर्तन भी साथ लेकर गई हैं. पूजा के लापता होने के बाद जब मामला गांव में गूंजा तो उस दौरान पाया गया कि लापता होने के दौरान वह मझींन के सुनार जगदीश चंद से भी सोने की एक नोज पिन उधार कर ले गई है. इसके अलावा बाजार में एक मोबाइल शॉप से सिम खरीदकर भी ले गई है.

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