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Himachal Panchayat Elections: थिल्ल पंचायत में वोटों की धांधली का आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा ने कहा, 'चुनाव पूरी तरह निष्पक्षता के साथ प्रशाशन द्वारा करवाए जाते है. सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. ऐसे में लोगों ने उनके पास एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है. संबंधित मामला चुनाव आयोग के ध्यान में लाया जाएगा. आगे की कार्रवाई आयोग द्वारा ही अमल में लाई जाएगी. इसे लेकर डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा को भी अवगत करवा दिया गया है'.

ज्वालामुखी: हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण में कांगड़ा जिले के ग्राम पंचायत थिल्ल में इलेक्शन के दौरान वोटों में धांधली के गंभीर आरोप सामने आए हैं. पंचायत के ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर एसडीएम ज्वालामुखी के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत थिल्ल में मतदान प्रक्रिया बीते 26 मई को दोपहर करीब 3:25 बजे समाप्त हो गई थी. पंचायत में कुल पांच वार्ड हैं और मतदान केंद्र से पंचायत घर, जहां मतगणना होनी थी, उसकी दूरी लगभग 80 मीटर है. इसके बावजूद इसके चार वार्डों की मतपेटियां करीब 4 बजे पंचायत घर पहुंची. जबकि वार्ड नंबर 1 की मतपेटी लगभग ढाई घंटे की देरी के बाद भी नहीं पहुंची थी.

वार्ड नंबर 1 की मतपेटी ढाई घंटे देर बाद भी नहीं पहुंची

लोगों का कहना है कि जब इस बारे में एआरओ (ARO) से शिकायत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी डाक बनाई जा रही है. सीलिंग करने वाला स्टाफ नया है. उसे चुनावी सीलिंग की पूरी जानकारी नहीं है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान एआरओ ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. बाद में जब लोगों में भारी आक्रोश फैल गया तो एआरओ ने फोन कर करीब 10-15 मिनट के भीतर मतपेटी मंगवाई, जिसे बिना किसी कवर और बिना उचित सीलिंग के पंचायत घर पहुंचाया गया. ग्रामीणों के अनुसार मतपेटी को बिना पुलिस सुरक्षा के किसी व्यक्ति के कंधे पर लाया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई है.

थिल्ल पंचायत में वोटों की धांधली का आरोप (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने आरोप लगाया, 'थिल्ल पंचायत के वार्ड नंबर 4 में प्रधान पद की प्रत्याशी म्मनभरी के सगे भाई की ड्यूटी लगाई गई थी और उसी वार्ड में वोटों में धांधली हुई है. इसके अलावा डोला पंचायत का एआरओ अपनी पंचायत की मतगणना छोड़कर ग्राम पंचायत थिल्ल पहुंच गया और वहां के एआरओ से बातचीत करता रहा. शिकायत में यह भी कहा गया है कि मतदान समाप्त होने के बाद कुल 921 वोट डाले जाने की जानकारी दी गई थी, जबकि मतगणना पूरी होने पर कुल वोटों की संख्या 928 बताई गई.

थिल्ल पंचायत में वोटों की धांधली का आरोप (ETV Bharat)

थिल्ल पंचायत प्रधान पद की उम्मीदवार दर्शना देवी ग्राम ने कहा, 'मतदान के दौरान एक मत पेटी जोकि वार्ड नंबर 1 में रखी गई थी, उसे वार्ड 4 में ले जाया गया. जहां ढाई घंटे बाद बिना किसी सुरक्षा ओर कवर किए मत पेटी यहां लाई गई. पंचायत घर में पहले 4 मत पेटी भेजी गई. जबकि एक पेटी नहीं भेजी गई थी'.

वहीं, ग्रामीणों ने प्रधान पद के रिजेक्ट वोटों की गिनती पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि प्रत्याशी म्मनभरी के रिजेक्ट वोट भी उसकी गिनती में शामिल किए गए, एजेंटों द्वारा बार-बार आपत्ति जताने के बावजूद एआरओ ने कोई कार्रवाई नहीं की. ग्रामीणों ने चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और देर से पहुंची मतपेटी की जांच, रिजेक्ट वोटों की पुनर्गणना और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले से पंचायत में भारी रोष है और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

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