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हिमाचल के पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, पोंग झील में शुरू होगा ईको-टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स

जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन के साथ पोंग झील में ईको-टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है.

Kangra Pong Lake
कांगड़ा की पोंग लेक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 2:03 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 2:24 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश अपने पर्यटन स्थलों और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है. ऐसे में राज्य सरकार भी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. ऐसे में अब प्रदेश में ईको-टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में कांगड़ा जिले की विश्व प्रसिद्ध पोंग झील में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने की दिशा में पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की है.

विनय धीमान, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग कांगड़ा (ETV Bharat)

ईको-टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा

पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए पोंग झील में ईको-टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है. इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. उन्होंने बताया कि अब तक जैव विविधता संरक्षण संबंधी नियमों के कारण पोंग झील में पर्यटन गतिविधियां सीमित थी. हालांकि वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ नियमों में व्यावहारिक ढील देने की पहल की है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके.

"बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ पोंग लेक और डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड एलाइड एक्टिविटी सोसाइटी, कांगड़ा के बीच जल्द ही एक एमओयू हस्ताक्षरित किया जाएगा. इसके जरिए झील में ईको-फ्रेंडली पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाएगा." - विनय धीमान, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग कांगड़ा

आउटसोर्सिंग के जरिए वाटर स्पोर्ट्स सेवाओं का विस्तार

उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि पोंग झील में वर्तमान में रजिस्टर ऑपरेटरों के पास नौकाओं की संख्या सीमित है. प्रवासी पक्षियों के आगमन के दौरान करीब 4 महीने तक अधिकांश नौकाएं पक्षियों की निगरानी और गणना के काम में लगी रहती हैं. ऐसे में पर्यटन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स सेवाओं का विस्तार आउटसोर्सिंग के जरिए किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं.

Kangra Pong Lake
पोंग झील में ईको-टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा (ETV Bharat)

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक ने बताया कि हाल ही में आयोजित बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने भी पोंग झील क्षेत्र में पर्यटन आधारित गतिविधियों को विकसित करने में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है. उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट प्लान के तहत जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि झील क्षेत्र में कौन-कौन सी नई पर्यटन गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी.

"पर्यटन विभाग का मानना है कि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए पोंग झील को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ईको-टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकता है." - विनय धीमान, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग कांगड़ा

बाथू की लड़ी में सुरक्षा और सुव्यवस्थित पर्यटन पर जोर

उपनिदेशक विनय धीमान ने बाथू की लड़ी में भी सुरक्षा और सुव्यवस्थित पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध बाथू की लड़ी मंदिर भी वाइल्डलाइफ सेंचुरी क्षेत्र का हिस्सा है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. पर्यटकों की सुरक्षा और क्षेत्र के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहां विशेष प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी. उन्होंने बताया कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी और वन विभाग का वाइल्डलाइफ विंग मिलकर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों का नियमन करेंगे. हादसों की रोकथाम के लिए प्रमुख स्थानों पर चेतावनी एवं दिशा-निर्देश संबंधी साइनेज लगाए जाएंगे और आवश्यकतानुसार मानव संसाधन की तैनाती भी की जाएगी.

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Last Updated : June 29, 2026 at 2:24 PM IST

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