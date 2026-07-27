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ATS और GPS के विरोध में सड़कों पर उतरे टैक्सी ऑपरेटर, प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली

सीएम सुक्खू से मिलने की इजाजत न मिलने के चलते फूटा टैक्सी ऑपरेटरों का गुस्सा, नेहरू पार्क से कचहरी अड्डे तक रोष रैली.

Kangra Taxi operators protest
कांगड़ा में टैक्सी ऑपरेटरों का विरोध-प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 5:53 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 6:13 PM IST

4 Min Read
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धर्मशाला: जिला मुख्यालय धर्मशाला में जिला कांगड़ा के सभी टैक्सी ऑपरेटर एटीएस और जीपीएस के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. इस दौरान जिला कांगड़ा के विभिन्न टैक्सी ऑपरेटरों ने नेहरू पार्क से लेकर कचहरी अड्डे तक रोष रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारे की. प्रदर्शन करते हुए टैक्सी ऑपरेटर ने मांग की कि उन्हें हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने की इजाजत दी जाए, जिसको लेकर उन्होंने फोन के जरिए भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया.

ATS-GPS के खिलाफ टैक्सी ऑपरेटरों की रोष रैली (ETV Bharat)

6-7 महीनों से टैक्सी यूनियन कर रही विरोध

विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे बीड़ बिलिंग टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष देशराज ने बताया कि पिछले 6-7 महीनों से लगातार सभी टैक्सी यूनियन एटीएस और जीपीएस का विरोध कर रही हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की और से उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि कुछ समय में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला. प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया था कि इस मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा. प्रशासन की ओर से कमेटी तो बनाई गई, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया. उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रशासन की ओर से एटीएस सिस्टम को चालू रखा गया और उन्हें अपनी गाड़ियों की पासिंग के लिए लंज गालियां जाना पड़ा.

Kangra Taxi operators protest
ATS और GPS के खिलाफ टैक्सी यूनियन का विरोध (ETV Bharat)

"हमें अपनी गाड़ी पासिंग के लिए लंज गालियां ले जानी पड़ती है, जो कि बीड़ बिलिंग से 220 किलोमीटर दूर पड़ता है. टैक्सी यूनियन के विभिन्न सदस्यों ने अभी हाल ही में जिला कांगड़ा के डीसी को भी इस समस्या से अवगत करवाया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आरटीओ से मिलकर इस समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है." - देशराज, अध्यक्ष, बीड़ बिलिंग टैक्सी यूनियन

क्या है एटीएस-जीपीएस सिस्टम?

GPS सिस्टमजीपीएस सिस्टम आधुनिक सुरक्षा और नेविगेशन तकनीक है, जो गाड़ी को ट्रैक करने और सुरक्षित रखने का काम करती है.
ATS सिस्टमएटीएस सिर्फ लोकेशन नहीं बताता, बल्कि ये जीपीएस से मिलने वाले डाटा को प्रोसेस करके उसे ऑटोमैटिक सुरक्षा और अलर्ट सिस्टम में बदल देता है. यह एक एडवांस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, जो गाड़ी की सुरक्षा बढ़ाता है.
काम करने का तरीकायह कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमैटिक मशीनों का एक केंद्र है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप (Humanitarian Intervention) के गाड़ी के विभिन्न पुर्जों और प्रदूषण स्तर की जांच करता है.
मुख्य उपयोगव्यावसायिक और पुरानी गाड़ियों की फिटनेस व रोड-एलिजिबिलिटी (सड़क पर चलने की योग्यता) का वैज्ञानिक परीक्षण करना.
फायदेसड़क पर होने वाले हादसों को रोकना, मानवीय त्रुटि (Human error) या भ्रष्टाचार को खत्म करना और सटीक वाहन डेटा तैयार करना
Kangra Taxi operators protest
सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे टैक्सी ऑपरेटर (ETV Bharat)

कोट जाने की दी चेतावनी

बीड़ बिलिंग टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष देशराज ने प्रशासन से सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एटीएस सिस्टम बने हुए हैं, तो सिर्फ जिला कांगड़ा में ही इसे लागू क्यों किया गया? हमारी मांग है कि कांगड़ा जिले में भी एटीएस-जीपीएस सिस्टम को बंद किया जाए. हर साल गाड़ियां पास करने के लिए 5 से 7 हजार लिए जाते हैं, लेकिन इसका टैक्सी ड्राइवरों को कोई भी फायदा नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो बाकि बड़ी-बड़ी ट्रेड यूनियनों को इस प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा. अगर फिर भी हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो उन्हें विवश होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा.

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Last Updated : July 27, 2026 at 6:13 PM IST

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