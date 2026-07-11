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ऊना में स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, दो तस्करों को 60.45 ग्राम चिट्टा के साथ किया गिरफ्तार

ऊना: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में जिला ऊना में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. शनिवार को एसटीएफ कांगड़ा की टीम ने थाना अम्ब क्षेत्र के तहत मुबारिकपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 60.45 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हैं.

पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार 11 जुलाई 2026 को थाना अम्ब के अंतर्गत मुबारिकपुर स्थित शिव मंदिर के पास एसटीएफ कांगड़ा की टीम ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल (PB-54J-4099) पर सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 60.45 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर्ण और मनीष कुमार के रूप में हुई है. जो जिला होशियारपुर, पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं.