ऊना में स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, दो तस्करों को 60.45 ग्राम चिट्टा के साथ किया गिरफ्तार
कांगड़ा एसटीएफ टीम ने ऊना में दो लोगों को चिट्टा के बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:27 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में जिला ऊना में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. शनिवार को एसटीएफ कांगड़ा की टीम ने थाना अम्ब क्षेत्र के तहत मुबारिकपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 60.45 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हैं.
पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार 11 जुलाई 2026 को थाना अम्ब के अंतर्गत मुबारिकपुर स्थित शिव मंदिर के पास एसटीएफ कांगड़ा की टीम ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल (PB-54J-4099) पर सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 60.45 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर्ण और मनीष कुमार के रूप में हुई है. जो जिला होशियारपुर, पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं.
पुलिस अधीक्षक सचिन हीरेमठ का कहना है, "चिट्टे की बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आए थे और इसकी सप्लाई किसे दी जानी थी? साथ ही इनके अन्य साथियों और पूरे तस्करी नेटवर्क की भी जांच की जा रही है".
ऊना में लगातार पकड़ी जा रही नशे की बड़ी खेप
जिला ऊना में बीते कुछ महीनों के दौरान चिट्टे की बड़ी-बड़ी खेपें बरामद होने से नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रहा है. हाल ही में एसटीएफ कांगड़ा ने ऊना जिले में 1.005 किलोग्राम चिट्टा बरामद कर प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया था. इसके अलावा विभिन्न मामलों में 63.32 ग्राम, 60.45 ग्राम सहित कई अन्य खेपें भी पकड़ी जा चुकी हैं. पुलिस और एसटीएफ की लगातार कार्रवाई से नशा तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.
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