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हिमाचल में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर क्यों किया चक्का जाम? ढाई घंटे तक ठप रहा यातायात

युवक की मौत के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा ( ETV BHARAT )