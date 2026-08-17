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हिमाचल में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर क्यों किया चक्का जाम? ढाई घंटे तक ठप रहा यातायात

मृतक के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने परिजनों को जांच का पूरा भरोसा दिया है.

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युवक की मौत के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 6:37 PM IST

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धर्मशाला: कांगड़ा जिले के शिल्ला में युवक की मौत के बाद सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. उपचार के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी हादसे की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. करीब ढाई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन के आश्वासन पर लोगों ने शव सड़क से हटाया और यातायात बहाल हो सका.

पुलिस के अनुसार 10 अगस्त की रात कार और स्कूटी के बीच टक्कर हुई थी. हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे उपचार के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण सड़क पर जमा हो गए.

कांगड़ा में युवक की मौत पर बवाल (ETV BHARAT)

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक की पत्नी शिवानी ने आरोप लगाया कि हादसे के समय कार गलत दिशा से आ रही थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टक्कर के बाद चालक मौके से निकलने का प्रयास कर रहा था और हादसे से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई. इसके अलावा उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे डॉक्टर और उपचार से जुड़े कुछ अन्य स्टाफ पर भी सवाल उठाए. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत
सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत (ETV BHARAT)

प्रशासन ने दिया जांच का भरोसा

मौके पर पहुंचे एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्तन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोपों की विधिवत जांच की जा रही है. हादसे में शामिल बताए जा रहे डॉक्टर को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया है. एफआईआर में देरी या किसी अन्य लापरवाही के आरोपों की भी जांच की जाएगी. प्रशासन ने परिवार को तत्काल राहत देने की बात कही. एसडीएम ने बताया कि पुलिस ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में भी केस रिपोर्ट दर्ज की है, ताकि नियमानुसार मिलने वाला मुआवजा परिजनों को मिल सके. वहीं मेडिकल जांच को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि पुलिस के अनुसार समय पर मेडिकल जांच की गई थी और ब्लड सैंपल भी लिया गया था.

परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम
परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम (ETV BHARAT)

आश्वासन के बाद खुला रास्ता

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि हादसे को लेकर सदर थाना में मामला दर्ज है. पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और परिवार को नियमानुसार राहत का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए. करीब ढाई घंटे बाद शव सड़क से हटाया गया और यातायात बहाल हो पाया.

चक्का जाम के दौरान मौजूद ग्रामीण
चक्का जाम के दौरान मौजूद ग्रामीण (ETV BHARAT)

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