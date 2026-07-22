फ्लैश फ्लड से पहले लोगों को बचाने गलियों में दौड़ा पप्पू राम, बचाई 22 परिवारों की जिंदगियां
शाहपुर में पहाड़ी से गिरते पत्थरों को देख अलर्ट हुआ पप्पू राम. 22 परिवारों के दर्जनों लोगों की बचाई जान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 6:56 PM IST
कांगड़ा: मूसलाधार बारिश के बीच शाहपुर में स्पैड़ा गांव के रहने वाली पप्पू राम बुधवार को सुबह के समय से ही पहाड़ी पर नजर बनाए हुए थे. वो घर के बाहर छाता लेकर चारों तरफ नजर घूमा रहे थे. अचानक पहाड़ी से छोटे-छोटे पत्थर गिरने लगे. उन्होंने इसे सामान्य घटना नहीं माना और तुरंत सबसे पहले अपनी मां को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद वो बिना अपनी परवाह किए गांव की गलियों में दौड़ पड़े और जोर-जोर से आवाज लगाकर लोगों को घरों से तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी देने लगे.
गली से भागो भागों की आवाज सुनकर घरों के अंदर दुबके लोग एकदम अलर्ट हो गए. लोगों ने भी बिना देर किए परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों पनाह ली. चेतावनी मिलने के महज कुछ ही मिनट बाद पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा, विशाल चट्टानें, बड़े-बड़े पेड़, मलबा और पानी का बहाव गांव लोगों के घरों का नामों निशान मिटा गया. लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते कई मकान और गोशालाएं मलबे में दब गईं. यदि ग्रामीण समय पर बाहर नहीं निकलते तो कई लोग काल के मुंह में समा जाते.
ये घटना कांगड़ा जिले के शाहपुर में स्थित बोह घाटी के स्पैड़ा और गढ़गून गांव की है. मंगलवार रात से ही यहां लगातार बारिश हो रही थी. बुधवार को भारी फ्लैश फ्लड गांवों में घुस गया. सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. दुर्गम क्षेत्र होने और सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण शाम करीब साढ़े सात बजे तक कोई राहत एवं बचाव दल गांव नहीं पहुंच सका.
पत्थरों के गिरते हो गया अंदेशा
पप्पू राम ने बताया कि 'पहाड़ी से छोटे-छोटे पत्थर गिरते देख मुझे अंदेशा हो गया था कि बड़ा भूस्खलन हो सकता है. अगर उन पत्थरों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देता, तो गांव में बड़ा हादसा हो सकता था. सही समय पर लोगों को दी गई चेतावनी ही सभी के लिए जीवनदायिनी साबित हुई.'
राहत एवं बचाव दल को पहुंचने में हुई परेशानी
सूचना मिलने के बाद एसडीएम शाहपुर डॉ. गणेश ठाकुर स्वयं प्रशासनिक टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हुए, लेकिन डिब्बा और मानेड़ नाला क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण सड़क बंद होने से राहत दलों को मौके तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. प्रशासन सड़क बहाल करने के बाद प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयासों में जुटा हुआ है.
प्रशासन के पहुंचने से पहले मुश्किल समय में ग्रामीणों ने एकजुटता का परिचय देते हुए खुद राहत कार्य शुरू किया. लोगों ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और एक-दूसरे की हरसंभव मदद की. बाद में पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रशासन को भेजी.
18 मकान पूरी तरह से नष्ट
डीसी कांगड़ा हेमराज बेरवा ने कहा कि 'बोह घाटी में हुए इस हादसे में 13 पक्के और 5 कच्चे मकान पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 9 गौशालाएं भी ढह गईं. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध करवाई जा रही है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. एसडीआरएफ की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य को और तेज कर दिया है.'
3 महिलाएं घायल
पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है. 2 भैंस, 4 गाय, 1 बैल और 1 भेड़ की मौत हो गई. वहीं, 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. कई परिवार अब खुले आसमान के नीचे या रिश्तेदारों के घरों में शरण लेने को मजबूर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जान बच जाने का संतोष जरूर है, लेकिन वर्षों की मेहनत से बनाया गया आशियाना पलभर में उजड़ गया. अब उनकी सबसे बड़ी चिंता सिर पर छत और रोजमर्रा के जीवन को फिर से पटरी पर लाने की है. प्रशासन ने राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिया है, वहीं प्रभावित परिवारों को जल्द सहायता मिलने की उम्मीद है.
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