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फ्लैश फ्लड से पहले लोगों को बचाने गलियों में दौड़ा पप्पू राम, बचाई 22 परिवारों की जिंदगियां

शाहपुर की बोह वैली में मची तबाही ( ETV Bharat )

कांगड़ा: मूसलाधार बारिश के बीच शाहपुर में स्पैड़ा गांव के रहने वाली पप्पू राम बुधवार को सुबह के समय से ही पहाड़ी पर नजर बनाए हुए थे. वो घर के बाहर छाता लेकर चारों तरफ नजर घूमा रहे थे. अचानक पहाड़ी से छोटे-छोटे पत्थर गिरने लगे. उन्होंने इसे सामान्य घटना नहीं माना और तुरंत सबसे पहले अपनी मां को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद वो बिना अपनी परवाह किए गांव की गलियों में दौड़ पड़े और जोर-जोर से आवाज लगाकर लोगों को घरों से तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी देने लगे. गली से भागो भागों की आवाज सुनकर घरों के अंदर दुबके लोग एकदम अलर्ट हो गए. लोगों ने भी बिना देर किए परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों पनाह ली. चेतावनी मिलने के महज कुछ ही मिनट बाद पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा, विशाल चट्टानें, बड़े-बड़े पेड़, मलबा और पानी का बहाव गांव लोगों के घरों का नामों निशान मिटा गया. लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते कई मकान और गोशालाएं मलबे में दब गईं. यदि ग्रामीण समय पर बाहर नहीं निकलते तो कई लोग काल के मुंह में समा जाते. 18 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (ETV Bharat) ये घटना कांगड़ा जिले के शाहपुर में स्थित बोह घाटी के स्पैड़ा और गढ़गून गांव की है. मंगलवार रात से ही यहां लगातार बारिश हो रही थी. बुधवार को भारी फ्लैश फ्लड गांवों में घुस गया. सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. दुर्गम क्षेत्र होने और सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण शाम करीब साढ़े सात बजे तक कोई राहत एवं बचाव दल गांव नहीं पहुंच सका. पत्थरों के गिरते हो गया अंदेशा पप्पू राम ने बताया कि 'पहाड़ी से छोटे-छोटे पत्थर गिरते देख मुझे अंदेशा हो गया था कि बड़ा भूस्खलन हो सकता है. अगर उन पत्थरों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देता, तो गांव में बड़ा हादसा हो सकता था. सही समय पर लोगों को दी गई चेतावनी ही सभी के लिए जीवनदायिनी साबित हुई.' फ्लैश फ्लड में मची तबाही (ETV Bharat)