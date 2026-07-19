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हिमाचल के इस जिले में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशासन ने जारी किया आदेश

कांगड़ा जिले में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज ( ETV BHARAT )