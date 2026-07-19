हिमाचल के इस जिले में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशासन ने जारी किया आदेश
प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. नदी, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 9:21 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच कांगड़ा जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी को देखते हुए विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है.
स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, एनआईएफटी, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु पालन केंद्र बंद रहेंगे. प्रशासन ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
परीक्षाएं भी रहेंगी स्थगित
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि इन दो दिनों के दौरान निर्धारित सभी परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी. इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश रहेगा. हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संस्थान के प्रशासनिक प्रमुख जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे.
लोगों से सतर्क रहने की अपील
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिले के लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोग अनावश्यक रूप से नदी, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास जाने से बचें. मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति की जानकारी तुरंत जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल फ्री नंबर 1077 पर दें, ताकि समय रहते राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें. प्रशासन ने सभी नागरिकों से मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने और सुरक्षित रहने की अपील की है.
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