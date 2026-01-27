ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर से बस हादसा, जयसिंहपुर में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी, 10 बच्चे घायल

जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लाहट शिवनगर रोड पर स्कूल बस पलटने से अफरातफरी मच गई.

JAISINGHPUR SCHOOL BUS ACCIDENT
कांगड़ा के जयसिंहपुर में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी (@KANGRA Police)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए साल में आए दिन बस दुर्घटना सामने आ रही है. अब कांगड़ा जिले में स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है. जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लाहट शिवनगर रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक निजी स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हुए हैं. इस साल जनवरी में ये पांचवी बस दुर्घटना है.

स्कूल बस पलटने से बच्चे, कंडक्टर और अध्यापक घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लाहट शिवनगर रोड पर निजी स्कूल बस पलट गई. बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे. इस दर्दनाक हादसे में 10 मासूम बच्चे, बस कंडक्टर और एक अध्यापक घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला और घायलों को प्राथमिक सहायता दी. इसके बाद सभी घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सिविल अस्पताल पालमपुर पहुंचाया गया.

जयसिंहपुर में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी (@KANGRA Police)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लाहट शिवनगर रोड घुमावदार है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मोड़ पर बस का संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी घायलों का इलाज जारी है. बस कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते कंडक्टर को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है.

जांच में जुटी पुलिस

ASP कांगड़ा बीर बहादुर ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा है, "जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक हादसा हुआ है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच की जा रही है. सड़क पर ही बस पलट गई है. बस तेज तफ्तार में थी या कोई और कारण है यह पता लगाया जा रहा है. हादसे को लेकर लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है."

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से 2 NH समेत 618 सड़कें बंद, 503 मशीनें तैनात: विक्रमादित्य सिंह

ये भी पढ़ें: मनाली में बर्फबारी शुरू, अटल टनल के दोनों और भारी बर्फ जमा, लाहौल घाटी से कटा संपर्क

TAGGED:

SCHOOL BUS OVERTURNED IN KANGRA
KANGRA SCHOOL BUS ACCIDENT
HIMACHAL BUS ACCINDENT
कांगड़ा में स्कूल बस पलटी
JAISINGHPUR SCHOOL BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.