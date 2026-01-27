ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर से बस हादसा, जयसिंहपुर में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी, 10 बच्चे घायल

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए साल में आए दिन बस दुर्घटना सामने आ रही है. अब कांगड़ा जिले में स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है. जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लाहट शिवनगर रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक निजी स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हुए हैं. इस साल जनवरी में ये पांचवी बस दुर्घटना है.

स्कूल बस पलटने से बच्चे, कंडक्टर और अध्यापक घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लाहट शिवनगर रोड पर निजी स्कूल बस पलट गई. बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे. इस दर्दनाक हादसे में 10 मासूम बच्चे, बस कंडक्टर और एक अध्यापक घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला और घायलों को प्राथमिक सहायता दी. इसके बाद सभी घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सिविल अस्पताल पालमपुर पहुंचाया गया.